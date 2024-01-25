Запрет транспортного сообщения с РФ на 50 лет — правильна ли это инициатива

В Правительстве планируют предложить инициативу, которая запрещает любое транспортное сообщение с Россией — автомобильное, железнодорожное, авиационное и судоходное — которое будет действовать 50 лет. Правильна ли такая инициатива — обсуждал политтехнолог Руслан Рохов в утреннем эфире Новини.LIVE вместе с ведущими Виталием Прудиусом и Диной Бернацкой.

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Запрет транспортного сообщения с РФ на 50 лет

По словам Руслана Рохова, такая инициатива правильная. Особенно если наше государство хочет требовать более радикальных и решительных действий от партнеров. Такой шаг станет для них определенным сигналом того, как следует делать и в каком направлении двигаться.

"Очевидно, что нашим западным партнерам нужно подавать пример. Потому что очень странно, когда в санкционной политике они перегоняют Украину и когда у них более жесткие санкции, чем в случае с Украиной", — сказал Рохов.

Что касается временных ограничений, то, по мнению Рохова, это не означает затягивания войны с РФ на целых 50 лет. Это скорее следует воспринимать как меру принуждения для врага.

Напомним, что в Украине работают над возобновлением воздушного сообщения Киева и Львова. Новини.LIVE спросили у львовян, нужно ли возобновлять авиасообщение уже в этом году.