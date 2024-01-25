Заборона транспортного сполучення з РФ на 50 років — чи правильна це ініціатива

В Уряді планують запропонувати ініціативу, яка забороняє будь-яке транспортне сполучення з Росією — автомобільне, залізничне, авіаційне та суднохідне — яке діятиме аж 50 років. Чи правильна така ініціатива — обговорював політтехнолог Руслан Рохов у ранковому ефірі Новини.LIVE разом з ведучими Віталієм Прудиусом та Діною Бернацькою.

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Заборона транспортного сполучення з РФ на 50 років

За словами Руслана Рохова, така ініціатива є правильною. Особливо, якщо наша держава хоче вимагати більш радикальних та рішучих дій від партнерів. Такий крок стане для них певним сигналом того, як варто робити і в якому напрямку рухатися.

"Очевидно, що нашим західним партнерам потрібно подавати приклад. Тому що дуже дивно, коли в санкційній політиці вони переганяють Україну і коли в них більш жорсткі санкції, ніж у випадку з Україною", — сказав Рохов.

Що стосується часових обмежень, то, на думку Рохова, це не означає затягування війни з РФ на цілих 50 років. Це, радше, слід сприймати як захід примусу для ворога.

Нагадаємо, що в Україні працюють над відновленням повітряного сполучення Києва та Львова. Новини.LIVE запитали у львів'ян, чи потрібно відновлювати авіасполучення вже цього року.