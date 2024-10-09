Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE arrow
Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

9 октября 2024 г. 13:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

Text

08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

Text

08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Сегодня, 9 октября, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, принятие Верховной Радой законопроекта о запрете мобилизации до 25 лет.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • Украинцы возвращаются из-за желания быть дома — опрос Международной организации по миграции;
  • Второго саммита мира в ноябре не будет;
  • БРИКС еще раз готовится расширяться. Заявку на присоединение к организации подала Куба;
  • Курская операция открыла "третий путь" выхода из войны — Foreign Policy;
  • К 2051 году прогнозируемая численность населения Украины составит 25,2 млн человек, - Дубров.

Гости сегодняшнего эфира:

  • социолог Андрей Еременко;
  • эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов;
  • военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" политолог Кирилл Сазонов;
  • спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин;
  • член комитета Верховной Рады по экономическому развитию Богдан Кицак;
  • генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

Ранее мы писали, что Турция официально попросила присоединиться к группе развивающихся стран БРИКС. В организацию входят, в частности, Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР.

Напомним, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия станут новыми участниками объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Одним из основных критериев выбора новых членов БРИКС был географический фактор.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:56 Блокировка счетов — за что банки взимают с украинцев до 30% комиссии

13:54 Во Львовской области в недостройке взорвалась граната — есть погибшие

13:46 Очередной удар по Черноморску — новые подробности атаки, фото

13:46 Закон о повышении налогов частично не отвечает Конституции, — юристы Рады

13:44 Нафтогаз напомнил клиентам о важной услуге перед зимой — сколько стоит

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:43 Делали из ухилянтов "калек" — в Ровно разоблачили 26 врачей на взяточничестве

13:33 Рада поддержала законопроект о соглашении со следствием по коррупционным делам

13:31 Шевченко прокомментировал изменения в сборной Украины

13:28 Коррупционные скандалы с работниками МСЭК — понесут ли виновные наказание

13:25 Выплаты за ранения и болезни — сколько платят военным в 2024 году

13:56 Блокировка счетов — за что банки взимают с украинцев до 30% комиссии

13:54 Во Львовской области в недостройке взорвалась граната — есть погибшие

13:46 Очередной удар по Черноморску — новые подробности атаки, фото

13:46 Закон о повышении налогов частично не отвечает Конституции, — юристы Рады

13:44 Нафтогаз напомнил клиентам о важной услуге перед зимой — сколько стоит

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:43 Делали из ухилянтов "калек" — в Ровно разоблачили 26 врачей на взяточничестве

13:33 Рада поддержала законопроект о соглашении со следствием по коррупционным делам

13:31 Шевченко прокомментировал изменения в сборной Украины

13:28 Коррупционные скандалы с работниками МСЭК — понесут ли виновные наказание

13:25 Выплаты за ранения и болезни — сколько платят военным в 2024 году

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

Text

08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога