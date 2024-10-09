Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Сегодня, 9 октября, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, принятие Верховной Радой законопроекта о запрете мобилизации до 25 лет.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

Украинцы возвращаются из-за желания быть дома — опрос Международной организации по миграции;

Второго саммита мира в ноябре не будет;

БРИКС еще раз готовится расширяться. Заявку на присоединение к организации подала Куба;

Курская операция открыла "третий путь" выхода из войны — Foreign Policy;

К 2051 году прогнозируемая численность населения Украины составит 25,2 млн человек, - Дубров.

Гости сегодняшнего эфира:

социолог Андрей Еременко;

эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов;

военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" политолог Кирилл Сазонов;

спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин;

член комитета Верховной Рады по экономическому развитию Богдан Кицак;

генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

Ранее мы писали, что Турция официально попросила присоединиться к группе развивающихся стран БРИКС. В организацию входят, в частности, Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР.

Напомним, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия станут новыми участниками объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Одним из основных критериев выбора новых членов БРИКС был географический фактор.