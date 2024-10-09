Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Сегодня, 9 октября, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, принятие Верховной Радой законопроекта о запрете мобилизации до 25 лет.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- Украинцы возвращаются из-за желания быть дома — опрос Международной организации по миграции;
- Второго саммита мира в ноябре не будет;
- БРИКС еще раз готовится расширяться. Заявку на присоединение к организации подала Куба;
- Курская операция открыла "третий путь" выхода из войны — Foreign Policy;
- К 2051 году прогнозируемая численность населения Украины составит 25,2 млн человек, - Дубров.
Гости сегодняшнего эфира:
- социолог Андрей Еременко;
- эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов;
- военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" политолог Кирилл Сазонов;
- спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин;
- член комитета Верховной Рады по экономическому развитию Богдан Кицак;
- генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.
Ранее мы писали, что Турция официально попросила присоединиться к группе развивающихся стран БРИКС. В организацию входят, в частности, Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР.
Напомним, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия станут новыми участниками объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Одним из основных критериев выбора новых членов БРИКС был географический фактор.