Заборона мобілізації до 25 років та повернення українців додому — ефір День.LIVE

Сьогодні, 9 жовтня, в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, прийняття Верховною Радою законопроєкту про заборону мобілізації до 25 років.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Українці повертаються через бажання бути вдома, — опитування Міжнародної організації з міграції;

Другого саміту миру у листопаді не буде;

БРІКС вкотре готується розширюватися. Заявку на приєднання до організації подала Куба;

Курська операція відкрила "третій шлях" виходу з війни — Foreign Policy;

До 2051 року прогнозована чисельність населення України становитиме 25,2 млн осіб, — Дубров.

Гості сьогоднішнього ефіру:

соціолог Андрій Єременко;

експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Ігор Попов;

військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог Кирило Сазонов;

речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин;

член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

Раніше ми писали, що Туреччина офіційно попросила приєднатися до групи країн БРІКС, що розвиваються. В організацію входять, зокрема, Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР.

Нагадаємо, що Аргентина, Єгипет, Іран, ОАЕ та Саудівська Аравія стануть новими учасниками об'єднання БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР). Одним із основних критеріїв вибору нових членів БРІКС був географічний фактор.