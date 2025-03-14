Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Александр Юрченко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, политический эксперт Дмитрий Васильев, эксперт-международник Евгений Добряк, полковник Сергей Грабский, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова и юрист Андрей Вигиринский. В частности, они обсудят, то что вступление Украины в НАТО больше не рассматривается.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют заявление главы МИД Андрея Сибиги, что Украина уже формирует команду, которая будет разрабатывать алгоритм действий для надлежащего контроля возможного перемирия.

Также они отреагируют на убийство одесского общественного деятеля Демьяна Ганула.

Среди других тем:

ВСУ могут выйти из Курской области по просьбе США;

Путин направил Трампу свое предложение о прекращении огня, — Reuters.

Напомним, Рютте отметил, что вопрос присоединения Украины к НАТО больше не рассматривается.

Также в Генштабе ВСУ опровергли информацию о якобы "окружении" подразделений Сил обороны в Курской области. Сейчас там продолжаются бои.