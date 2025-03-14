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Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

14 марта 2025 г. 17:50

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18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

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17:50 Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

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08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

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08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

13 марта 2025
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21:13 Жизнь после потери любимого — история жены известного каскадера

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18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

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17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

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14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

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13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

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18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

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17:50 Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

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08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

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08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

13 марта 2025
Text

21:13 Жизнь после потери любимого — история жены известного каскадера

Text

18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

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17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

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14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

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13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Александр Юрченко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, политический эксперт Дмитрий Васильев, эксперт-международник Евгений Добряк, полковник Сергей Грабский, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова и юрист Андрей Вигиринский. В частности, они обсудят, то что вступление Украины в НАТО больше не рассматривается.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют заявление главы МИД Андрея Сибиги, что Украина уже формирует команду, которая будет разрабатывать алгоритм действий для надлежащего контроля возможного перемирия.

Также они отреагируют на убийство одесского общественного деятеля Демьяна Ганула.

Среди других тем:

  • ВСУ могут выйти из Курской области по просьбе США;
  • Путин направил Трампу свое предложение о прекращении огня, — Reuters.

Напомним, Рютте отметил, что вопрос присоединения Украины к НАТО больше не рассматривается.

Также в Генштабе ВСУ опровергли информацию о якобы "окружении" подразделений Сил обороны в Курской области. Сейчас там продолжаются бои.

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18:38 Что на самом деле сказал Рютте о НАТО и Украине — объяснение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:35 В Одессе водитель маршрутки вышел на рейс под кайфом

18:34 Путин сам войну не завершит — Зеленский обратился к США

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18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

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17:50 Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

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08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

Text

08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

13 марта 2025
Text

21:13 Жизнь после потери любимого — история жены известного каскадера

Text

18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

Text

17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

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13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE