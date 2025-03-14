Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олександр Юрченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, політичний експерт Дмитро Васильєв, експерт-міжнародник Євген Добряк, полковник Сергій Грабський, російський опозиційний політик Геннадій Гудков, голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова та юрист Андрій Вігірінський. Зокрема, вони обговорять, те що вступ України до НАТО більше не розглядається.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують заяву очільник МЗС Андрія Сибіги, що Україна вже формує команду, яка розроблятиме алгоритм дій для належного контролю можливого перемирʼя.

Також вони відреагують на вбивство одеського громадського діяча Дем'яна Ганула.

Серед інших тем:

ЗСУ можуть вийти з Курщини на прохання США;

Путін надіслав Трампу свою пропозицію щодо припинення вогню, — Reuters.

Нагадаємо, Рютте зазначив, що питання приєднання України до НАТО більше не розглядається.

Також у Генштабі ЗСУ заперечили інформацію про нібито "оточення" підрозділів Сил оборони в Курській області. Наразі там продовжуються бої.