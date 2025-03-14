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Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

14 березня 2025 р. 17:50

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18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

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17:50 Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

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13:08 Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

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18:20 Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

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17:50 Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

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14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

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13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

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18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

Text

17:50 Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

Text

08:45 Рустем Умєров прибув до Іспанії на переговори — прямий ефір

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08:01 Екстрене звернення Зеленського щодо перемир'я — ефір Ранок.LIVE

13 березня 2025
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21:13 Життя після втрати коханого — історія дружини відомого каскадера

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18:20 Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

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17:50 Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

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14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

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13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олександр Юрченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, політичний експерт Дмитро Васильєв, експерт-міжнародник Євген Добряк, полковник Сергій Грабський, російський опозиційний політик Геннадій Гудков, голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова та юрист Андрій Вігірінський. Зокрема, вони обговорять, те що вступ України до НАТО більше не розглядається.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують заяву очільник МЗС Андрія Сибіги, що Україна вже формує команду, яка розроблятиме алгоритм дій для належного контролю можливого перемирʼя.

Також вони відреагують на вбивство одеського громадського діяча Дем'яна Ганула.

Серед інших тем:

  • ЗСУ можуть вийти з Курщини на прохання США;
  • Путін надіслав Трампу свою пропозицію щодо припинення вогню, — Reuters.

Нагадаємо, Рютте зазначив, що питання приєднання України до НАТО більше не розглядається. 

Також у Генштабі ЗСУ заперечили інформацію про нібито "оточення" підрозділів Сил оборони в Курській області. Наразі там продовжуються бої.

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18:27 На Сумщині ворожа ДРГ намагалася прорватися — її зупинили

18:18 Коли в Україні переводять годинники на літній час — відома дата

18:17 Покупка майже на 100 тис. грн — на що водії витрачають такі кошти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:14 Зеленський провів розмову з держсекретарем Св. Престолу — деталі

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