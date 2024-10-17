Вступление в НАТО и участие военных КНДР в войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 17 октября, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд актуальных вопросов. В частности, вопросы присоединения Украины к НАТО и участие воинов Северной Кореи в войне против Украины.

Посмотреть эфир можно в 18:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

"Я сказал: либо у Украины будет ядерное оружие, либо будет членом НАТО. Мы сейчас выбираем Альянс": Зеленский о своем разговоре с Трампом;

КНДР готовит военный контингент для участия в войне в Украине, — Зеленский;

верующие УПЦ МП и митрополит Феодосий захватили храм в Черкассах и никого туда не пускают, — Общественное;

Залужный прокомментировал Курскую операцию Сил обороны;

офицеры КНДР уже на временно оккупированных территориях Украины обучают российских солдат — Зеленский.

Гости сегодняшнего эфира:

председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;

военнослужащий ВСУ Александр Матяш;

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.

Ранее мы писали, что министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что страна поддерживает План победы Украины и ее будущее членство в НАТО. Однако вступление в Альянс пока не ко времени.

Также Северная Корея готовит военный контингент для участия в войне в Украине. Северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях Украины.