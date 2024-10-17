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Вступление в НАТО и участие военных КНДР в войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

Вступление в НАТО и участие военных КНДР в войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

17 октября 2024 г. 17:57

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17:57 Вступление в НАТО и участие военных КНДР в войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:12Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

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13:02 Военные жалуются на отсутствие РЭБов на позициях пехоты

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08:00 Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

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07:26 Ким рассказал, что мобильные огневые группы по всей Украине переформатируют

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01:55 Большинство ВПЛ оказались за чертой бедности, — нардеп

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19:48 В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

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18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

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17:50 Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

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17:57 Вступление в НАТО и участие военных КНДР в войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

Text

13:02 Военные жалуются на отсутствие РЭБов на позициях пехоты

Text

08:00 Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

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07:26 Ким рассказал, что мобильные огневые группы по всей Украине переформатируют

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01:55 Большинство ВПЛ оказались за чертой бедности, — нардеп

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00:13 Нардеп заявил, что государство не сможет обеспечить всех ВПЛ жильем

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19:48 В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

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18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

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17:50 Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 17 октября, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд актуальных вопросов. В частности, вопросы присоединения Украины к НАТО и участие воинов Северной Кореи в войне против Украины.

Посмотреть эфир можно в 18:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

  • "Я сказал: либо у Украины будет ядерное оружие, либо будет членом НАТО. Мы сейчас выбираем Альянс": Зеленский о своем разговоре с Трампом;
  • КНДР готовит военный контингент для участия в войне в Украине, — Зеленский;
  • верующие УПЦ МП и митрополит Феодосий захватили храм в Черкассах и никого туда не пускают, — Общественное;
  • Залужный прокомментировал Курскую операцию Сил обороны;
  • офицеры КНДР уже на временно оккупированных территориях Украины обучают российских солдат — Зеленский.

Гости сегодняшнего эфира:

  • председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;
  • военнослужащий ВСУ Александр Матяш;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.

Ранее мы писали, что министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что страна поддерживает План победы Украины и ее будущее членство в НАТО. Однако вступление в Альянс пока не ко времени.

Также Северная Корея готовит военный контингент для участия в войне в Украине. Северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях Украины.

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17:33 Военнослужащая в декрете — может ли она вернуться на должность

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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