Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 17 жовтня, в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку актуальних питань. Зокрема питання приєднання України до НАТО та участь вояків Північної Кореї у війні проти України.
Подивитися ефір можна о 18:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогоднішній день багатий на важливі події:
- "Я сказав: або Україна матиме ядерну зброю, або буде членом НАТО. Ми зараз обираємо Альянс": Зеленський про свою розмову з Трампом;
- КНДР готує військовий контингент для участі у війні в Україні, — Зеленський;
- віряни УПЦ МП та митрополит Феодосій захопили храм у Черкасах і нікого туди не пускають, — Суспільне;
- Залужний прокоментував Курську операцію Сил оборони;
- офіцери КНДР вже на тимчасово окупованих територіях України навчають російських солдатів, — Зеленський.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
- військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяш;
- військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.
Раніше ми писали, що міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що країна підтримує План перемоги України та її майбутнє членство в НАТО. Проте вступ до Альянсу поки не на часі.
Також Північна Корея готує військовий контингент для участі у війні в Україні. Північнокорейські офіцери вже перебувають на окупованих територіях України.