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Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

17 жовтня 2024 р. 17:57

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17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

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17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

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17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Text

13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

Text

08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

Text

07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

Text

00:13 Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

16 жовтня 2024
Text

19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 17 жовтня, в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку актуальних питань. Зокрема питання приєднання України до НАТО та участь вояків Північної Кореї у війні проти України. 

Подивитися ефір можна о 18:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

  • "Я сказав: або Україна матиме ядерну зброю, або буде членом НАТО. Ми зараз обираємо Альянс": Зеленський про свою розмову з Трампом;
  • КНДР готує військовий контингент для участі у війні в Україні, — Зеленський;
  • віряни УПЦ МП та митрополит Феодосій захопили храм у Черкасах і нікого туди не пускають, — Суспільне;
  • Залужний прокоментував Курську операцію Сил оборони;
  • офіцери КНДР вже на тимчасово окупованих територіях України навчають російських солдатів, — Зеленський.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
  • військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяш;
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.

Раніше ми писали, що міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що країна підтримує План перемоги України та її майбутнє членство в НАТО. Проте вступ до Альянсу поки не на часі.

Також Північна Корея готує військовий контингент для участі у війні в Україні. Північнокорейські офіцери вже перебувають на окупованих територіях України.

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18:20 Відстрочка при невчасно оновлених даних — як це оформити

18:07 Для чого росіяни виводять кораблі у Чорне море — пояснення ВМС

18:01 Чемпіон НБА відрахував гравця збірної України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:42 Зеленський пояснив, як План перемоги може вплинути на другий Саміт миру

17:35 Синоптики попередили харків'ян про різку зміну погодних умов завтра

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