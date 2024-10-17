Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 17 жовтня, в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку актуальних питань. Зокрема питання приєднання України до НАТО та участь вояків Північної Кореї у війні проти України.

Подивитися ефір можна о 18:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

"Я сказав: або Україна матиме ядерну зброю, або буде членом НАТО. Ми зараз обираємо Альянс": Зеленський про свою розмову з Трампом;

КНДР готує військовий контингент для участі у війні в Україні, — Зеленський;

віряни УПЦ МП та митрополит Феодосій захопили храм у Черкасах і нікого туди не пускають, — Суспільне;

Залужний прокоментував Курську операцію Сил оборони;

офіцери КНДР вже на тимчасово окупованих територіях України навчають російських солдатів, — Зеленський.

Гості сьогоднішнього ефіру:

голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяш;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.

Раніше ми писали, що міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що країна підтримує План перемоги України та її майбутнє членство в НАТО. Проте вступ до Альянсу поки не на часі.

Також Північна Корея готує військовий контингент для участі у війні в Україні. Північнокорейські офіцери вже перебувають на окупованих територіях України.