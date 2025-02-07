Воскобойник назвал количество украинских детей за границей

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал, сколько украинских детей до 18 лет находятся за границей. По его словам, речь идет об около 1,5 миллиона.

Об этом Василий Воскобойник сказал в эфире День.LIVE в пятницу, 7 февраля.

Украинские дети за границей

"За границей находится около 1,5 миллиона украинских детей в возрасте до 18 лет", — рассказал Воскобойник.

По его словам, если украинцы будут поступать в университеты за границей, то существует вероятность, что они не вернутся домой.

Воскобойник отметил, что граждане с дипломом иностранного вуза получат перспективы работы в Европе с большей зарплатой.

Напомним, в прошлом году в Украине зарегистрировали 495,09 тысячи смертей, что существенно превышает количество рождений, которых было 176,78 тысячи.

Также по оценкам западных экспертов, на подконтрольной Украине территории проживает около 29 миллионов человек.