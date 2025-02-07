Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном arrow
Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

07 лютого 2025 р. 19:23

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
Text

21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

Text

17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

Text

13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:35 Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

Text

08:00 Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

Text

05:45 Що приховує Червоний Хрест — розслідування "Наша справа"

Text

02:02 Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб

Text

02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
Text

21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

Text

17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

Text

13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:35 Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

Text

08:00 Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

Text

05:45 Що приховує Червоний Хрест — розслідування "Наша справа"

Text

02:02 Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб

Президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник розповів, скільки українських дітей до 18 років перебувають за кордоном. За його словами, йдеться про близько 1,5 мільйона.

Про це Василь Воскобойник сказав в ефірі День.LIVE у пʼятницю, 7 лютого.

Українські діти за кордоном

"За кордоном перебуває близько 1,5 мільйона українських дітей віком до 18 років", — розповів Воскобойник.

За його словами, якщо українці вступатимуть до університетів за кордоном, то існує ймовірність, що вони не повернуться додому.

Воскобойник зазначив, що громадяни з дипломом іноземного ВНЗ отримають перспективи роботи в Європі із більшою зарплатою.

Нагадаємо, торік в Україні зареєстрували 495,09 тисячі смертей, що суттєво перевищує кількість народжень, яких було 176,78 тисячі.

Також за оцінками західних експертів, на підконтрольній Україні території проживає близько 29 мільйонів людей.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

22:33 П'яний військовий вчинив смертельну ДТП — як його покарав суд

22:17 В Україні з'явиться застосунок "Ветеран+" — коли запустять

22:04 Одесит двічі проігнорував повістку в ТЦК — як покарали

21:50 Зеленський показав представнику НАТО українську далекобійну зброю

21:36 Масштабний збій стався у Дії під час голосування на Нацвідборі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:28 Завершилось голосування за переможця Нацвідбору на Євробачення

21:26 У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо

21:07 Шахтар представив новачка за 20 млн євро

21:00 Сирський обговорив ситуацію на фронті з адміралом НАТО

20:49 Графіки світла в Одесі — чого чекати у неділю

22:33 П'яний військовий вчинив смертельну ДТП — як його покарав суд

22:17 В Україні з'явиться застосунок "Ветеран+" — коли запустять

22:04 Одесит двічі проігнорував повістку в ТЦК — як покарали

21:50 Зеленський показав представнику НАТО українську далекобійну зброю

21:36 Масштабний збій стався у Дії під час голосування на Нацвідборі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:28 Завершилось голосування за переможця Нацвідбору на Євробачення

21:26 У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо

21:07 Шахтар представив новачка за 20 млн євро

21:00 Сирський обговорив ситуацію на фронті з адміралом НАТО

20:49 Графіки світла в Одесі — чого чекати у неділю

14:20 Війна за ресурси — де найдорожчі корисні копалини України

06:40 Ціни кольорових металів у лютому — як оновилась вартість алюмінію

7 лютого 2025

06:52 Зумер два метри зростом — чим живе молодший син Трампа

06:42 Податки в Європі — де вигідніше жити і вести бізнес

06:40 Нові ціни на мідь — вартість кольорових металів у лютому

06:30 Ціни на пшеницю знову ростуть — нова вартість зерна у лютому

06:03 Комунальні послуги у Франції — скільки коштує європейська зима

6 лютого 2025

06:40 Ціни на чормет у лютому — нові тарифи на брухт в Україні

06:33 Обмеження на грошові перекази — одесити про їхню необхідність

06:15 Дефіцит та імпорт газу взимку — що відбувається в ГТС України

Text

02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
Text

21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

Text

17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

Text

13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:35 Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

Text

08:00 Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

Text

05:45 Що приховує Червоний Хрест — розслідування "Наша справа"

Text

02:02 Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб