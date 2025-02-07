Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

Президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник розповів, скільки українських дітей до 18 років перебувають за кордоном. За його словами, йдеться про близько 1,5 мільйона.

Про це Василь Воскобойник сказав в ефірі День.LIVE у пʼятницю, 7 лютого.

Українські діти за кордоном

"За кордоном перебуває близько 1,5 мільйона українських дітей віком до 18 років", — розповів Воскобойник.

За його словами, якщо українці вступатимуть до університетів за кордоном, то існує ймовірність, що вони не повернуться додому.

Воскобойник зазначив, що громадяни з дипломом іноземного ВНЗ отримають перспективи роботи в Європі із більшою зарплатою.

Нагадаємо, торік в Україні зареєстрували 495,09 тисячі смертей, що суттєво перевищує кількість народжень, яких було 176,78 тисячі.

Також за оцінками західних експертів, на підконтрольній Україні території проживає близько 29 мільйонів людей.