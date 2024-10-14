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Будут воевать бедные — Доний раскритиковал идею экономического бронирования

Будут воевать бедные — Доний раскритиковал идею экономического бронирования

14 октября 2024 г. 11:54

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Идея внедрения экономического бронирования в Украине подпадает под сильную критику от чиновников и общественных деятелей. Многие склонны к мнению, что в случае принятия закона, это легализует ситуацию, когда воевать будут только бедные.

Раскритиковал систему также общественный деятель Олесь Доний в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 14 октября.

Экономическое бронирование

Доний выразил обеспокоенность новой концепцией экономического бронирования. По его словам, это легализация ситуации, когда на фронте будут воевать только бедные.

"Все, кто официально состоятельные. Напомню, это различные наблюдательные советы, которые получают пока миллионные какие-то премии, это, например, все высшее руководство банков. Оно будет теперь официально забронировано, то есть у них проблемы возможной мобилизации на улице или повесткой просто не будут возникать", — сказал общественный деятель.

Он отметил, что "ультразажиточные люди" будут официально вынесены из мобилизационного ресурса.

"Это будет война бедных", — подчеркнул Доний.

Напомним, в Верховной Раде сейчас нет достаточного количества голосов за принятие решения по экономическому бронированию.

Мы писали, что глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев назвал критерии, по которым будут предоставляться экономическое бронирование.

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