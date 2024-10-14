Воюватимуть бідні — Доній розкритикував ідею економічного бронювання

Ідея впровадження економічного бронювання в Україні підпадає під сильну критику від посадовців та громадських діячів. Чимало людей схильні до думки, що у разі прийняття закону, це легалізує ситуацію, коли воюватимуть лише бідні.

Розкритикував систему також громадський діяч Олесь Доній в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 14 жовтня.

Економічне бронювання

Доній висловив стурбованість новою концепцією економічне бронювання. За його словами, це легалізація ситуації, коли на фронті воюватимуть лише бідні.

"Всі, хто офіційно заможні. Нагадаю, це різні наглядові ради, які отримують поки мільйонні якісь премії, це, наприклад, все вище керівництво банків. Воно буде тепер офіційно заброньовано, тобто у них проблеми можливої мобілізації на вулиці чи повісткою просто не виникатимуть", — сказав громадський діяч.

Він наголосив на тому, що "ультразаможні люди" будуть офіційно винесені з мобілізаційного ресурсу.

"Це буде війна бідних", — підкреслив Доній.

Нагадаємо, у Верховній Раді зараз немає достатньої кількості голосів за ухвалення рішення щодо економічного бронювання.

Ми писали, що голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев назвав критерії, за якими надаватимуть економічне бронювання.