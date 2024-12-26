Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Российские войска в четверг, 26 декабря, атаковали дроном-камикадзе Никополь Днепропетровской области. Попадание произошло в местный рынок, восемь человек пострадали.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

кандидат политических наук Андрей Ковалев;

глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;

политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов;

доктор экономических наук, профессор КНУ, Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач;

народный депутат, группа "Восстановление Украины", член Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;

эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:

Келлог отреагировал на атаку РФ;

Байден призвал нарастить военную помощь Украине после массированного удара на Рождество;

половина беженцев не вернется в Украину после войны, — Институт демографии;

демобилизации пока не будет, потому что в Украине провал с мобилизацией, — Скороход;

дело об убийстве Фарион переквалифицировали: Зинченко угрожает пожизненное заключение.

Напомним, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы на объектах после массированной атаки на Рождество.

А в Никополе в результате атаки дронами-камикадзе по рынку госпитализировали всех пострадавших, один человек в критическом состоянии.