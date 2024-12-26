Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Российские войска в четверг, 26 декабря, атаковали дроном-камикадзе Никополь Днепропетровской области. Попадание произошло в местный рынок, восемь человек пострадали.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- кандидат политических наук Андрей Ковалев;
- глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;
- политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов;
- доктор экономических наук, профессор КНУ, Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач;
- народный депутат, группа "Восстановление Украины", член Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
- эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:
- Келлог отреагировал на атаку РФ;
- Байден призвал нарастить военную помощь Украине после массированного удара на Рождество;
- половина беженцев не вернется в Украину после войны, — Институт демографии;
- демобилизации пока не будет, потому что в Украине провал с мобилизацией, — Скороход;
- дело об убийстве Фарион переквалифицировали: Зинченко угрожает пожизненное заключение.
Напомним, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы на объектах после массированной атаки на Рождество.
А в Никополе в результате атаки дронами-камикадзе по рынку госпитализировали всех пострадавших, один человек в критическом состоянии.