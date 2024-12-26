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Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

26 грудня 2024 р. 13:00

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13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

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12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

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12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

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11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

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10:24Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

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08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

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08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

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03:55 Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход

25 грудня 2024
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23:48 Розшукуватимуть фіктивні інвалідності — нардеп назвав кількість

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18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

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13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

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Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход

25 грудня 2024
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23:48 Розшукуватимуть фіктивні інвалідності — нардеп назвав кількість

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18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Російські війська у четвер, 26 грудня, атакували дроном-камікадзе Нікополь Дніпропетровської області. Влучання сталося у місцевий ринок, вісім людей постраждали.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов; 
  • голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;
  • політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов;
  • доктор економічних наук, професор КНУ, Голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач;
  • народний депутат, група "Відновлення України", член Комітету з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
  • експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

  • Келлог відреагував на атаку РФ;
  • Байден закликав наростити військову допомогу Україні після масованого удару на Різдво;
  • половина біженців не повернеться до України після війни, — Інститут демографії;
  • демобілізації поки що не буде, бо в Україні провал з мобілізацією, — Скороход;
  • справу про вбивство Фаріон перекваліфікували: Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах після масованої атаки на Різдво.

А в Нікополі внаслідок атаки дронами-камікадзе по ринку ушпиталили всіх постраждалих, одна людина у критичному стані.

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13:17 Окупанти атакували Херсонщину — є постраждалий

13:14 Зеленський звільнив посла в Німеччині — хто його замінить

13:00 Аліменти на дітей у 2025 році — суми та хто має платити

12:59 Стріляй і тікай — нова тактика російських кораблів у Чорному морі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:58 ДБР викрило помічницю судді, яка передавала закриту інформацію

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13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

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12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

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11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

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10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

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