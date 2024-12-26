Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Російські війська у четвер, 26 грудня, атакували дроном-камікадзе Нікополь Дніпропетровської області. Влучання сталося у місцевий ринок, вісім людей постраждали.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

кандидат політичних наук Андрій Ковальов;

голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;

політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов;

доктор економічних наук, професор КНУ, Голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач;

народний депутат, група "Відновлення України", член Комітету з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;

експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

Келлог відреагував на атаку РФ;

Байден закликав наростити військову допомогу Україні після масованого удару на Різдво;

половина біженців не повернеться до України після війни, — Інститут демографії;

демобілізації поки що не буде, бо в Україні провал з мобілізацією, — Скороход;

справу про вбивство Фаріон перекваліфікували: Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах після масованої атаки на Різдво.

А в Нікополі внаслідок атаки дронами-камікадзе по ринку ушпиталили всіх постраждалих, одна людина у критичному стані.