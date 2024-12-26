Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Російські війська у четвер, 26 грудня, атакували дроном-камікадзе Нікополь Дніпропетровської області. Влучання сталося у місцевий ринок, вісім людей постраждали.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
- голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;
- політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов;
- доктор економічних наук, професор КНУ, Голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач;
- народний депутат, група "Відновлення України", член Комітету з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
- експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:
- Келлог відреагував на атаку РФ;
- Байден закликав наростити військову допомогу Україні після масованого удару на Різдво;
- половина біженців не повернеться до України після війни, — Інститут демографії;
- демобілізації поки що не буде, бо в Україні провал з мобілізацією, — Скороход;
- справу про вбивство Фаріон перекваліфікували: Зінченку загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах після масованої атаки на Різдво.
А в Нікополі внаслідок атаки дронами-камікадзе по ринку ушпиталили всіх постраждалих, одна людина у критичному стані.