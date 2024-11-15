Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

Юрист Инна Мирошниченко заявила, что на жалобы детей из спецшколы в Тернопольской области не реагировали местные ответственные органы. В частности, речь идет о насилии.

Об этом Инна Мирошниченко рассказала в эфире День.LIVE в пятницу, 15 ноября.

Жалобы детей из спецшколы в Тернопольской области

Мирошниченко отметила, что информация о плохом отношении к детям в учреждении поступила на горячую линию омбудсмена. Юрист вместе с мониторинговой группой провела проверку в спецшколе.

Всю полученную информацию, включая возможное изнасилование, группа передала правоохранителям. Однако до сих пор неизвестно, проводились ли следственные действия по этому поводу. Отмечалось, что о насилии упоминали и раньше, но расследование не началось.

"Что нас больше всего удивляет — по состоянию на сейчас в заведении рассказывают, что мы оказывали давление на детей и заставили их рассказывать о сексуальном насилии", — говорит юрист.

Она добавила, что при необходимости приедет в это заведение еще раз и повторно проверит условия проживания там детей.

Напомним, в одном из специальных учебных заведений Тернопольской области обнаружили случаи насилия в отношении воспитанников. По этому факту правоохранители начали расследование.

Затем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец озвучил результаты проверки этого заведения.