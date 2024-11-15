Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Юристка Інна Мірошниченко заявила, що на скарги дітей зі спецшколи в Тернопільській області не реагували місцеві відповідальні органи. Зокрема, йдеться про насильство.

Про це Інна Мірошниченко розповіла в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 15 листопада.

Скарги дітей зі спецшколи на Тернопільщині

Мірошниченко зазначила, що інформація про погане ставлення до дітей в установі надійшла на гарячу лінію омбудсмена. Юристка разом з моніторинговою групою провела перевірку у спецшколі.

Усю отриману інформацію, включаючи можливе зґвалтування, група передала правоохоронцям. Проте досі не відомо, чи проводились слідчі дії з цього приводу. Зазначалося, що про насильство згадували й раніше, але розслідування не розпочалося.

"Що нас найбільше дивує — станом на зараз в закладі розповідають, що ми чинили тиск на дітей і змусили їх розповідати про сексуальне насилля", — каже юристка.

Вона додала, що за потреби приїде в цей заклад ще раз і повторно перевірить умови проживання там дітей.

Нагадаємо, в одному зі спеціальних навчальних закладів Тернопільської області виявили випадки насильства щодо вихованців. За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування.

Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець озвучив результати перевірки цього закладу.