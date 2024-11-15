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Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

15 листопада 2024 р. 20:38

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20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

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20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

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Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Text

12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

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11:34 Служба осіб з ВІЛ та туберкульозом — лікар пояснила, коли можливо

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09:52 Скільки людей загинуло у спробах перетнути кордон — ДПСУ

Юристка Інна Мірошниченко заявила, що на скарги дітей зі спецшколи в Тернопільській області не реагували місцеві відповідальні органи. Зокрема, йдеться про насильство.

Про це Інна Мірошниченко розповіла в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 15 листопада.

Скарги дітей зі спецшколи на Тернопільщині

Мірошниченко зазначила, що інформація про погане ставлення до дітей в установі надійшла на гарячу лінію омбудсмена. Юристка разом з моніторинговою групою провела перевірку у спецшколі.

Усю отриману інформацію, включаючи можливе зґвалтування, група передала правоохоронцям. Проте досі не відомо, чи проводились слідчі дії з цього приводу. Зазначалося, що про насильство згадували й раніше, але розслідування не розпочалося.

"Що нас найбільше дивує — станом на зараз в закладі розповідають, що ми чинили тиск на дітей і змусили їх розповідати про сексуальне насилля", — каже юристка.

Вона додала, що за потреби приїде в цей заклад ще раз і повторно перевірить умови проживання там дітей.

Нагадаємо, в одному зі спеціальних навчальних закладів Тернопільської області виявили випадки насильства щодо вихованців. За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування.

Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець озвучив результати перевірки цього закладу.

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Всі Новини Статті Відео
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20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

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19:21 Нардепу Шевченку обрали запобіжний захід

19:19 Зеленський відреагував на дзвінок Шольца Путіну

18:54 Позбавлення водійських прав за ігнорування повістки — реакція МО

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20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

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20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

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20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

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17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

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12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

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12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

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09:52 Скільки людей загинуло у спробах перетнути кордон — ДПСУ