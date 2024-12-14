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Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

14 декабря 2024 г. 18:02

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В Грузии в субботу, 14 декабря, продолжаются антиправительственные протесты. В то же время, провластная партия "Грузинская мечта" заставляет государственных служащих прийти на открытие елки возле парламента.

Об этом сообщает TV Pirveli.

Установка елки в Тбилиси

Несмотря на протесты в городе, мэр Тбилиси Каха Каладзе планировал зажечь новогоднее дерево. Тем временем возле парламента становилось все больше митингующих.

Позже СМИ сообщили, что городские власти отменили церемонию зажигания елки, обвинив "радикальную оппозицию" в провокациях.

Напомним, сегодня протесты в Грузии получили новый импульс в связи с избранием нового президента.

Ранее коалиция "За перемены" заявила, что не признает президентские выборы в Грузии.

Также сегодня участники акции протеста в Тбилиси раздали воздушные шарики с изображением животных со словами, что это "парламент Бидзины Иванишвили". Они начали играть в футбол прямо на проезжей части.

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18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
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23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

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22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

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22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

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18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

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17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

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