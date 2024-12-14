Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

В Грузии в субботу, 14 декабря, продолжаются антиправительственные протесты. В то же время, провластная партия "Грузинская мечта" заставляет государственных служащих прийти на открытие елки возле парламента.

Об этом сообщает TV Pirveli.

Установка елки в Тбилиси

Несмотря на протесты в городе, мэр Тбилиси Каха Каладзе планировал зажечь новогоднее дерево. Тем временем возле парламента становилось все больше митингующих.

Позже СМИ сообщили, что городские власти отменили церемонию зажигания елки, обвинив "радикальную оппозицию" в провокациях.

Напомним, сегодня протесты в Грузии получили новый импульс в связи с избранием нового президента.

Ранее коалиция "За перемены" заявила, что не признает президентские выборы в Грузии.

Также сегодня участники акции протеста в Тбилиси раздали воздушные шарики с изображением животных со словами, что это "парламент Бидзины Иванишвили". Они начали играть в футбол прямо на проезжей части.