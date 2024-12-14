Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

У Грузії в суботу, 14 грудня, тривають антиурядові протести. Водночас провладна партія "Грузинська мрія" змушує державних службовців прийти на відкриття ялинки біля парламенту.

Про це повідомляє TV Pirveli.

Встановлення ялинки в Тбілісі

Незважаючи на протести у місті, мер Тбілісі Каха Каладзе планував запалити новорічне дерево. Тим часом біля парламенту стало все більше мітингувальників.

Згодом ЗМІ повідомили, що міська влада скасувала церемонію запалювання ялинки, звинувативши "радикальну опозицію" в провокаціях.

Нагадаємо, сьогодні протести в Грузії отримали новий імпульс у зв'язку з обранням нового президента країни.

Раніше коаліція "За зміни" заявила, що не визнає президентські вибори у Грузії.

Також сьогодні учасники акції протесту в Тбілісі роздали повітряні кульки із зображенням тварин зі словами, що це "парламент Бідзіни Іванішвілі". Вони почали грати у футбол прямо на проїжджій частині.