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Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

14 грудня 2024 р. 18:02

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18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
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23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

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22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

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22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

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18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

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17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

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17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

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17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

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У Грузії в суботу, 14 грудня, тривають антиурядові протести. Водночас провладна партія "Грузинська мрія" змушує державних службовців прийти на відкриття ялинки біля парламенту. 

Про це повідомляє TV Pirveli.

Встановлення ялинки в Тбілісі

Незважаючи на протести у місті, мер Тбілісі Каха Каладзе планував запалити новорічне дерево. Тим часом біля парламенту стало все більше мітингувальників.

Згодом ЗМІ повідомили, що міська влада скасувала церемонію запалювання ялинки, звинувативши "радикальну опозицію" в провокаціях.

Нагадаємо, сьогодні протести в Грузії отримали новий імпульс у зв'язку з обранням нового президента країни.

Раніше коаліція "За зміни" заявила, що не визнає президентські вибори у Грузії.

Також сьогодні учасники акції протесту в Тбілісі роздали повітряні кульки із зображенням тварин зі словами, що це "парламент Бідзіни Іванішвілі". Вони почали грати у футбол прямо на проїжджій частині.

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00:24 Шольц пояснив, чому не дасть Україні ракет Taurus

14 грудня 2024

23:52 Vodafone попередив абонентів про загрозу для зв'язку

23:03 На Прикарпатті судили водія, який скоїв смертельну ДТП

23:02 В одному зі штатів США помітили НЛО — відео

22:34 Американка придбала будинок в Італії за 1 євро — як це можливо

22:06 На Одещині судили чоловіка за ухилення від військового обліку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

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17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

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08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE