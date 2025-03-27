Визит Зеленского в Европу и встреча с Макроном — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет взять под контроль торговый коридор в Черном море. Важную деталь по этому поводу рассказал государственный секретарь США Марко Рубио.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

экономист, финансист Сергей Фурса;

народный депутат "Слуга Народа", Член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук;

народный депутат Украины, "Слуга Народа" Елизавета Ясько;

политолог Игорь Попов.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:

Зеленский: РФ хочет взять под контроль торговый коридор в Черном море;

"Не приближает нас к миру": Зеленский резко раскритиковал спецпредставителя Трампа;

Рубио рассказал о требованиях России в соглашении по Черному морю: есть важная деталь;

Трамп допустил, что РФ "может затягивать время" в вопросе прекращения огня;

Путин скоро умрет, и все закончится, — Зеленский;

Франция выделяет Украине 2 миллиарда евро военной помощи, — Макрон;

В соглашении США и РФ о Черном море нет одного ключевого пункта, — Подоляк;

"НАТО не защитит": Залужный рассказал, почему Альянс не будет обеспечивать безопасность Украины;

У Буданова рассказали, когда Кремль планирует завершить войну.

Напомним, Рубио отреагировал на требования Кремля о снятии санкций в обмен на прекращение огня.

А спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что РФ не хочет отступать с оккупированных территорий Украины.