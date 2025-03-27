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Визит Зеленского в Европу и встреча с Макроном — эфир День.LIVE

Визит Зеленского в Европу и встреча с Макроном — эфир День.LIVE

27 марта 2025 г. 13:00

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет взять под контроль торговый коридор в Черном море. Важную деталь по этому поводу рассказал государственный секретарь США Марко Рубио.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • экономист, финансист Сергей Фурса;
  • народный депутат "Слуга Народа", Член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;
  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
  • руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук;
  • народный депутат Украины, "Слуга Народа" Елизавета Ясько;
  • политолог Игорь Попов.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:

  • Зеленский: РФ хочет взять под контроль торговый коридор в Черном море;
  • "Не приближает нас к миру": Зеленский резко раскритиковал спецпредставителя Трампа;
  • Рубио рассказал о требованиях России в соглашении по Черному морю: есть важная деталь;
  • Трамп допустил, что РФ "может затягивать время" в вопросе прекращения огня;
  • Путин скоро умрет, и все закончится, — Зеленский;
  • Франция выделяет Украине 2 миллиарда евро военной помощи, — Макрон;
  • В соглашении США и РФ о Черном море нет одного ключевого пункта, — Подоляк;
  • "НАТО не защитит": Залужный рассказал, почему Альянс не будет обеспечивать безопасность Украины;
  • У Буданова рассказали, когда Кремль планирует завершить войну.

Напомним, Рубио отреагировал на требования Кремля о снятии санкций в обмен на прекращение огня.

А спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что РФ не хочет отступать с оккупированных территорий Украины.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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