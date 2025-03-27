Визит Зеленского в Европу и встреча с Макроном — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет взять под контроль торговый коридор в Черном море. Важную деталь по этому поводу рассказал государственный секретарь США Марко Рубио.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- экономист, финансист Сергей Фурса;
- народный депутат "Слуга Народа", Член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;
- заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
- руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук;
- народный депутат Украины, "Слуга Народа" Елизавета Ясько;
- политолог Игорь Попов.
Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:
- Зеленский: РФ хочет взять под контроль торговый коридор в Черном море;
- "Не приближает нас к миру": Зеленский резко раскритиковал спецпредставителя Трампа;
- Рубио рассказал о требованиях России в соглашении по Черному морю: есть важная деталь;
- Трамп допустил, что РФ "может затягивать время" в вопросе прекращения огня;
- Путин скоро умрет, и все закончится, — Зеленский;
- Франция выделяет Украине 2 миллиарда евро военной помощи, — Макрон;
- В соглашении США и РФ о Черном море нет одного ключевого пункта, — Подоляк;
- "НАТО не защитит": Залужный рассказал, почему Альянс не будет обеспечивать безопасность Украины;
- У Буданова рассказали, когда Кремль планирует завершить войну.
Напомним, Рубио отреагировал на требования Кремля о снятии санкций в обмен на прекращение огня.
А спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что РФ не хочет отступать с оккупированных территорий Украины.