Візит Зеленського в Європу та зустріч з Макроном — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче взяти під контроль торговий коридор у Чорному морі. Важливу деталь щодо цього розповів державний секретар США Марко Рубіо.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

економіст, фінансист Сергій Фурса;

народний депутат "Слуга Народу", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук;

народний депутат України, "Слуга Народу" Єлизавета Ясько;

політолог Ігор Попов.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

Зеленський: РФ хоче взяти під контроль торговий коридор в Чорному морі;

"Не наближає нас до миру": Зеленський різко розкритикував спецпредставника Трампа;

Рубіо розповів про вимоги Росії в угоді по Чорному морю: є важлива деталь;

Трамп допустив, що РФ "може затягувати час" у питанні припинення вогню;

Путін скоро помре, і все закінчиться, — Зеленський;

Франція виділяє Україні 2 мільярди євро військової допомоги, — Макрон;

В угоді США і РФ про Чорне море нема одного ключового пункту, — Подоляк;

"НАТО не захистить": Залужний розповів, чому Альянс не забезпечуватиме безпеку України;

У Буданова розповіли, коли Кремль планує завершити війну.

Нагадаємо, Рубіо відреагував на вимоги Кремля щодо зняття санкцій в обмін на припинення вогню.

А спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що РФ не хоче відступати з окупованих територій України.