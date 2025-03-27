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Візит Зеленського в Європу та зустріч з Макроном — ефір День.LIVE

Візит Зеленського в Європу та зустріч з Макроном — ефір День.LIVE

27 березня 2025 р. 13:00

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Зеленський та Макрон роблять заяву щодо війни — трансляція

Text

Хто відповість за безлад у дворах столиці — ефір Київський час

Text

Рютте виступає на пресконференції у Варшаві — прямий ефір

Text

Зеленський виступив із терміновою заявою у Парижі — трансляція

Text

Реакція Зеленського на нічну атаку Росії — ефір Вечір.LIVE

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче взяти під контроль торговий коридор у Чорному морі. Важливу деталь щодо цього розповів державний секретар США Марко Рубіо.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть: 

  • економіст, фінансист Сергій Фурса;
  • народний депутат "Слуга Народу", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук;
  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
  • керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук;
  • народний депутат України, "Слуга Народу" Єлизавета Ясько;
  • політолог Ігор Попов.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

  • Зеленський: РФ хоче взяти під контроль торговий коридор в Чорному морі;
  • "Не наближає нас до миру": Зеленський різко розкритикував спецпредставника Трампа;
  • Рубіо розповів про вимоги Росії в угоді по Чорному морю: є важлива деталь;
  • Трамп допустив, що РФ "може затягувати час" у питанні припинення вогню;
  • Путін скоро помре, і все закінчиться, — Зеленський;
  • Франція виділяє Україні 2 мільярди євро військової допомоги, — Макрон;
  • В угоді США і РФ про Чорне море нема одного ключового пункту, — Подоляк; 
  • "НАТО не захистить": Залужний розповів, чому Альянс не забезпечуватиме безпеку України;
  • У Буданова розповіли, коли Кремль планує завершити війну.

Нагадаємо, Рубіо відреагував на вимоги Кремля щодо зняття санкцій в обмін на припинення вогню.

А спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що РФ не хоче відступати з окупованих територій України.

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13:10 Допомога у 16 тис. грн — українцям роздадуть грошові ваучери

13:10 Перерахунок субсидій у березні — у кого зміниться сума допомоги

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:08 Динамо отримало серйозне підсилення перед наступним матчем УПЛ

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