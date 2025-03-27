Візит Зеленського в Європу та зустріч з Макроном — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче взяти під контроль торговий коридор у Чорному морі. Важливу деталь щодо цього розповів державний секретар США Марко Рубіо.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- економіст, фінансист Сергій Фурса;
- народний депутат "Слуга Народу", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук;
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
- керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук;
- народний депутат України, "Слуга Народу" Єлизавета Ясько;
- політолог Ігор Попов.
Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:
- Зеленський: РФ хоче взяти під контроль торговий коридор в Чорному морі;
- "Не наближає нас до миру": Зеленський різко розкритикував спецпредставника Трампа;
- Рубіо розповів про вимоги Росії в угоді по Чорному морю: є важлива деталь;
- Трамп допустив, що РФ "може затягувати час" у питанні припинення вогню;
- Путін скоро помре, і все закінчиться, — Зеленський;
- Франція виділяє Україні 2 мільярди євро військової допомоги, — Макрон;
- В угоді США і РФ про Чорне море нема одного ключового пункту, — Подоляк;
- "НАТО не захистить": Залужний розповів, чому Альянс не забезпечуватиме безпеку України;
- У Буданова розповіли, коли Кремль планує завершити війну.
Нагадаємо, Рубіо відреагував на вимоги Кремля щодо зняття санкцій в обмін на припинення вогню.
А спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що РФ не хоче відступати з окупованих територій України.