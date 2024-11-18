Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

США предоставили ВСУ разрешение на удары дальнобойным оружием западного производства по территории России. Ряд стран отреагировали на это решение.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

Член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ, "ВО Родина" Сергей Соболев;

Член делегации ПАСЕ, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, "Слуга Народа" Юрий Камельчук;

член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, "Европейская Солидарность" Нина Южанина;

польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;

Советник комитета ВР по экономическому развитию, директор Представительства ZPP в Украине Назарий Волянский.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

атака России на жилую застройку в Одессе;

Зеленский представляет мирный план завтра;

Эрдоган на саммите G20 предложит заморозить войну в Украине и отложить вступление в НАТО, реакция Кремля;

комитет ВР одобрил проект госбюджета-2025 ко второму чтению с изменениями;

реформа МСЭК;

графики отключений на Киевщине могут отменить в ближайшие дни;

тарифы в следующем году;

призыв Китая к мирному решению войны в Украине после разрешения США избивать по России;

разрешение США на дальнобойные удары — реакции стран.

Ранее польский генерал объяснил, как разрешение США на удары ВСУ по дальним объектам в России изменит ход войны в Украине.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа назвал решение США о разрешении ВСУ на использование дальнобойного оружия решающим моментом в борьбе с агрессором.