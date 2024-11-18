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Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

18 ноября 2024 г. 17:50

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17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

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13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

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12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

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11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

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11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

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10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

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08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

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08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2024
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14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
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17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

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17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

Text

08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

Text

08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2024
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14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
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17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

США предоставили ВСУ разрешение на удары дальнобойным оружием западного производства по территории России. Ряд стран отреагировали на это решение.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
  • Член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ, "ВО Родина" Сергей Соболев;
  • Член делегации ПАСЕ, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, "Слуга Народа" Юрий Камельчук;
  • член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, "Европейская Солидарность" Нина Южанина;
  • польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;
  • Советник комитета ВР по экономическому развитию, директор Представительства ZPP в Украине Назарий Волянский.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • атака России на жилую застройку в Одессе;
  • Зеленский представляет мирный план завтра;
  • Эрдоган на саммите G20 предложит заморозить войну в Украине и отложить вступление в НАТО, реакция Кремля;
  • комитет ВР одобрил проект госбюджета-2025 ко второму чтению с изменениями;
  • реформа МСЭК;
  • графики отключений на Киевщине могут отменить в ближайшие дни;
  • тарифы в следующем году;
  • призыв Китая к мирному решению войны в Украине после разрешения США избивать по России;
  • разрешение США на дальнобойные удары — реакции стран.

Ранее польский генерал объяснил, как разрешение США на удары ВСУ по дальним объектам в России изменит ход войны в Украине.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа назвал решение США о разрешении ВСУ на использование дальнобойного оружия решающим моментом в борьбе с агрессором.

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18:17 Погиб на фронте — Одесчина прощается с известным спортсменом

18:16 Зеленский посетил Купянск и поздравил бойцов с Днем сержанта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:01 "Плюси" — Минобороны анонсировало программу поддержки для военных

17:58 Трамп подтвердил планы по депортации мигрантов

17:56 Критическая ситуация — когда одесситам вернут свет

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12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

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11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

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11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

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10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

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