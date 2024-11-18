Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

США надали ЗСУ дозвіл на удари далекобійною зброєю західного виробництва по території Росії. Низка країн відреагували на це рішення.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;

Член Комітету ВРУ з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ, "ВО Батьківщина" Сергій Соболєв;

Член делегації ПАРЄ, Член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, "Слуга Народу" Юрій Камельчук;

член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна;

польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа;

Радник комітету ВР з питань економічного розвитку, директор Представництва ZPP в Україні Назарій Волянський.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

атака Росії на житлову забудову в Одесі;

Зеленський презентує мирний план завтра;

Ердоган на саміті G20 запропонує заморозити війну в Україні й відкласти вступ до НАТО, реакція Кремля;

комітет ВР схвалив проєкт держбюджету-2025 до другого читання зі змінами;

реформа МСЕК;

графіки відключень на Київщині можуть скасувати найближчими днями;

тарифи наступного року;

заклик Китаю до мирного рішення війни в Україні після дозволу США бити по Росії;

дозвіл США на далекобійні удари — реакції країн.

Раніше польський генерал пояснив, як дозвіл США на удари ЗСУ по далеких об'єктах в Росії змінить хід війни в Україні.

Крім того, президент Литви Гітанас Науседа назвав рішення США про дозвіл ЗСУ на використання далекобійної зброї вирішальним моментом у боротьбі з агресором.