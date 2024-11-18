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Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

18 листопада 2024 р. 17:50

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17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

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17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

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17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Text

08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2024
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14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

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США надали ЗСУ дозвіл на удари далекобійною зброєю західного виробництва по території Росії. Низка країн відреагували на це рішення.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
  • Член Комітету ВРУ з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ, "ВО Батьківщина" Сергій Соболєв;
  • Член делегації ПАРЄ, Член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, "Слуга Народу" Юрій Камельчук;
  • член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна;
  • польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа;
  • Радник комітету ВР з питань економічного розвитку, директор Представництва ZPP в Україні Назарій Волянський.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • атака Росії на житлову забудову в Одесі;
  • Зеленський презентує мирний план завтра;
  • Ердоган на саміті G20 запропонує заморозити війну в Україні й відкласти вступ до НАТО, реакція Кремля;
  • комітет ВР схвалив проєкт держбюджету-2025 до другого читання зі змінами;
  • реформа МСЕК;
  • графіки відключень на Київщині можуть скасувати найближчими днями;
  • тарифи наступного року;
  • заклик Китаю до мирного рішення війни в Україні після дозволу США бити по Росії;
  • дозвіл США на далекобійні удари — реакції країн.

Раніше польський генерал пояснив, як дозвіл США на удари ЗСУ по далеких об'єктах в Росії змінить хід війни в Україні.

Крім того, президент Литви Гітанас Науседа назвав рішення США про дозвіл ЗСУ на використання далекобійної зброї вирішальним моментом у боротьбі з агресором.

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17:56 Критична ситуація — коли одеситам повернуть світло

17:56 Укрпошта чи Нова пошта — де вигідніше відправляти посилки

17:54 Міноборони закупило жіночу форму для ЗСУ на майже 160 млн грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:47 Наїзд на зупинку у Хмельницькому — водій був під кайфом

17:34 Синоптики назвали області, в яких завтра буде до +13 °С

17:29 Синоптики назвали дату, коли до Києва прийде сніг та ожеледиця

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13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

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12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

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11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

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11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

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08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

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