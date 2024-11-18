Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

США надали ЗСУ дозвіл на удари далекобійною зброєю західного виробництва по території Росії. Низка країн відреагували на це рішення.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
- Член Комітету ВРУ з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ, "ВО Батьківщина" Сергій Соболєв;
- Член делегації ПАРЄ, Член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, "Слуга Народу" Юрій Камельчук;
- член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна;
- польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа;
- Радник комітету ВР з питань економічного розвитку, директор Представництва ZPP в Україні Назарій Волянський.
Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- атака Росії на житлову забудову в Одесі;
- Зеленський презентує мирний план завтра;
- Ердоган на саміті G20 запропонує заморозити війну в Україні й відкласти вступ до НАТО, реакція Кремля;
- комітет ВР схвалив проєкт держбюджету-2025 до другого читання зі змінами;
- реформа МСЕК;
- графіки відключень на Київщині можуть скасувати найближчими днями;
- тарифи наступного року;
- заклик Китаю до мирного рішення війни в Україні після дозволу США бити по Росії;
- дозвіл США на далекобійні удари — реакції країн.
Раніше польський генерал пояснив, як дозвіл США на удари ЗСУ по далеких об'єктах в Росії змінить хід війни в Україні.
Крім того, президент Литви Гітанас Науседа назвав рішення США про дозвіл ЗСУ на використання далекобійної зброї вирішальним моментом у боротьбі з агресором.