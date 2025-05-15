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Визит Зеленского в Турцию и заявление Трампа — эфир День.LIVE

Визит Зеленского в Турцию и заявление Трампа — эфир День.LIVE

15 мая 2025 г. 13:29

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Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Турцию для переговоров. В то же время президент США Дональд Трамп изменил свое мнение, и заявил, что готов прилететь на переговоры Украины и РФ.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 15 мая.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Исполнительный директор, эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
  • Специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев;
  • Военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • Дипломат, юрист-международник Владимир Пузырко;
  • Председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;
  • Народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

  • Трамп готов прибыть на переговоры Украины и РФ, но назвал условие;
  • Прорыва на переговорах в Стамбуле не произойдет, — WSJ;
  • Трамп открыт к "любому механизму" ради мира в Украине, военного решения нет, — Рубио;
  • WSJ раскрыло, о чем будут говорить Украина и РФ в Стамбуле;
  • Россия стремится продолжить прерванные в 2022 году переговоры с Украиной, — FT;
  • Трамп не приедет на переговоры Украины и РФ в Стамбуле, — СМИ;
  • Россияне снова вспомнили об "Орешнике": Буданов объяснил, есть ли угроза;
  • Россия потеряла на войне с Украиной более 970 тысяч солдат, — ВСУ.

Глава МИД Украины Андрей Сибига оценил состав российской делегации на переговорах в Турции.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую делегацию на переговорах бутафорской.

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14:36 Forbes Money — форум о финансах и инвестициях

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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