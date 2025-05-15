Визит Зеленского в Турцию и заявление Трампа — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Турцию для переговоров. В то же время президент США Дональд Трамп изменил свое мнение, и заявил, что готов прилететь на переговоры Украины и РФ.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 15 мая.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Исполнительный директор, эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
- Специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев;
- Военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
- Дипломат, юрист-международник Владимир Пузырко;
- Председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;
- Народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.
О чем будут говорить в эфире День.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:
- Трамп готов прибыть на переговоры Украины и РФ, но назвал условие;
- Прорыва на переговорах в Стамбуле не произойдет, — WSJ;
- Трамп открыт к "любому механизму" ради мира в Украине, военного решения нет, — Рубио;
- WSJ раскрыло, о чем будут говорить Украина и РФ в Стамбуле;
- Россия стремится продолжить прерванные в 2022 году переговоры с Украиной, — FT;
- Трамп не приедет на переговоры Украины и РФ в Стамбуле, — СМИ;
- Россияне снова вспомнили об "Орешнике": Буданов объяснил, есть ли угроза;
- Россия потеряла на войне с Украиной более 970 тысяч солдат, — ВСУ.
Глава МИД Украины Андрей Сибига оценил состав российской делегации на переговорах в Турции.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую делегацию на переговорах бутафорской.