Визит Зеленского в Турцию и заявление Трампа — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Турцию для переговоров. В то же время президент США Дональд Трамп изменил свое мнение, и заявил, что готов прилететь на переговоры Украины и РФ.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 15 мая.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Исполнительный директор, эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;

Специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев;

Военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

Дипломат, юрист-международник Владимир Пузырко;

Председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;

Народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

Трамп готов прибыть на переговоры Украины и РФ, но назвал условие;

Прорыва на переговорах в Стамбуле не произойдет, — WSJ;

Трамп открыт к "любому механизму" ради мира в Украине, военного решения нет, — Рубио;

WSJ раскрыло, о чем будут говорить Украина и РФ в Стамбуле;

Россия стремится продолжить прерванные в 2022 году переговоры с Украиной, — FT;

Трамп не приедет на переговоры Украины и РФ в Стамбуле, — СМИ;

Россияне снова вспомнили об "Орешнике": Буданов объяснил, есть ли угроза;

Россия потеряла на войне с Украиной более 970 тысяч солдат, — ВСУ.

Глава МИД Украины Андрей Сибига оценил состав российской делегации на переговорах в Турции.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую делегацию на переговорах бутафорской.