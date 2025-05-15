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Візит Зеленського до Туреччини та заява Трампа — ефір День.LIVE

Візит Зеленського до Туреччини та заява Трампа — ефір День.LIVE

15 травня 2025 р. 13:29

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Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Туреччини для переговорів. Водночас президент США Дональд Трамп змінив свою думку, та заявив, що готовий прилетіти на переговори України та РФ.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 15 травня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Виконавчий директор, експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
  • Фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод Вʼячеслав Ліхачов;
  • Військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • Дипломат, юрист-міжнародник Володимир Пузирко;
  • Голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;
  • Народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:

  • Трамп готовий прибути на переговори України й РФ, але назвав умову;
  • Прориву на переговорах у Стамбулі не станеться, — WSJ;
  • Трамп відкритий до "будь-якого механізму" заради миру в Україні, військового рішення немає, — Рубіо;
  • WSJ розкрило, про що говоритимуть Україна і РФ у Стамбулі;
  • Росія прагне продовжити перервані у 2022 році переговори з Україною, — FT;
  • Трамп не приїде на переговори України та РФ у Стамбулі, — ЗМІ;
  • Росіяни знову згадали про "Орєшнік": Буданов пояснив, чи є загроза;
  • Росія втратила на війні з Україною понад 970 тисяч солдатів, — ЗСУ.

Глава МЗС України Андрій Сибіга оцінив склад російської делегації на переговорах у Туреччині.

Водночас президент України Володимир Зеленський назвав російську делегацію на переговорах бутафорною.

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