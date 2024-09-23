Визит Зеленского в США и украинская атака на военные объекты россиян — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыли в Соединенные Штаты Америки. Основная задача — укрепление Украины, защита всех граждан.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом гости студии обсудят следующие темы:

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Нью-Йорк, он везет План победы.

Украина атаковала российские склады и военный аэродром.

В МИД прогнозируют, что к зиме Кремль готовит удары по украинским ядерным объектам.

Гостями эфира сегодня стали:

политолог, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов;

политолог, вице-президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной;

экономический эксперт Юрий Гаврилечко;

исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;

исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов;

нардеп от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу;

политтехнолог Руслан Рохов;

нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок;

генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что именно этой осенью решается, что будет дальше в войне. Он подчеркнул, что вместе с партнерами страна может усилить позиции.

Ранее мы писали, что Зеленский назвал цели в России, которые удалось поразить украинским бойцам. По его словам, это то, что меняет ситуацию принципиально.