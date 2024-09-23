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Визит Зеленского в США и украинская атака на военные объекты россиян — эфир Ранок.LIVE

Визит Зеленского в США и украинская атака на военные объекты россиян — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2024 г. 8:06

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08:06 Визит Зеленского в США и украинская атака на военные объекты россиян — эфир Ранок.LIVE

22 сентября 2024
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19:42 Политолог Андрей Бузаров объяснил, почему Telegram не намерены запрещать в Украине

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19:11 Умеров заявил, что Украина разработала ракетную программу

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14:21 Уже идут переговоры — Умеров назвал типы истребителей, которые нужны Украине

20 сентября 2024
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23:19 Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

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22:44 Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

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21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

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19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

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18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

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17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:06 Визит Зеленского в США и украинская атака на военные объекты россиян — эфир Ранок.LIVE

22 сентября 2024
Text

19:42 Политолог Андрей Бузаров объяснил, почему Telegram не намерены запрещать в Украине

Text

19:11 Умеров заявил, что Украина разработала ракетную программу

Text

14:21 Уже идут переговоры — Умеров назвал типы истребителей, которые нужны Украине

20 сентября 2024
Text

23:19 Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

Text

22:44 Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

Text

21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Text

18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыли в Соединенные Штаты Америки. Основная задача — укрепление Украины, защита всех граждан.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом гости студии обсудят следующие темы:

  • Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Нью-Йорк, он везет План победы.
  • Украина атаковала российские склады и военный аэродром.
  • В МИД прогнозируют, что к зиме Кремль готовит удары по украинским ядерным объектам.

Гостями эфира сегодня стали:

  • политолог, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов;
  • политолог, вице-президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной;
  • экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
  • исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок;
  • генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что именно этой осенью решается, что будет дальше в войне. Он подчеркнул, что вместе с партнерами страна может усилить позиции.

Ранее мы писали, что Зеленский назвал цели в России, которые удалось поразить украинским бойцам. По его словам, это то, что меняет ситуацию принципиально.

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07:55 Экс-глава "Азова" Жорин раскритиковал решение об ослаблении ответственности за дезертирство

07:51 Очереди на границе Украины — на каких КПП ожидаются пробки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 В Минреинтеграции ответили, заложены ли деньги на соцвыплаты пленным в бюджете-2025

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