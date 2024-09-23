Визит Зеленского в США и украинская атака на военные объекты россиян — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыли в Соединенные Штаты Америки. Основная задача — укрепление Украины, защита всех граждан.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом гости студии обсудят следующие темы:
- Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Нью-Йорк, он везет План победы.
- Украина атаковала российские склады и военный аэродром.
- В МИД прогнозируют, что к зиме Кремль готовит удары по украинским ядерным объектам.
Гостями эфира сегодня стали:
- политолог, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов;
- политолог, вице-президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной;
- экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
- исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;
- исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов;
- нардеп от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу;
- политтехнолог Руслан Рохов;
- нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок;
- генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.
Напомним, недавно Зеленский заявил, что именно этой осенью решается, что будет дальше в войне. Он подчеркнул, что вместе с партнерами страна может усилить позиции.
Ранее мы писали, что Зеленский назвал цели в России, которые удалось поразить украинским бойцам. По его словам, это то, что меняет ситуацию принципиально.