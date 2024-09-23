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Візит Зеленського до США та українська атака на військові об'єкти росіян — ефір Ранок.LIVE

Візит Зеленського до США та українська атака на військові об'єкти росіян — ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2024 р. 08:06

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08:06 Візит Зеленського до США та українська атака на військові об'єкти росіян — ефір Ранок.LIVE

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08:06 Візит Зеленського до США та українська атака на військові об'єкти росіян — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2024
Text

19:42 Політолог Андрій Бузаров пояснив, чому Telegram не мають наміру забороняти в Україні

Text

19:11 Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму

Text

14:21 Вже йдуть перемовини — Умєров назвав типи винищувачів, які потрібні Україні

20 вересня 2024
Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

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17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською прибули до Сполучених Штатів Америки. Основне завдання — зміцнення України, захист всіх громадян.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом гості студії обговорять такі теми:

  • Президент України Володимир Зеленський приїхав до Нью-Йорка, він везе План перемоги.
  • Україна атакувала російські склади та військовий аеродром.
  • У МЗС прогнозують, що до зими Кремль готує удари по українських ядерних об’єктах.

Гостями ефіру сьогодні стали:

  • політолог, доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов;
  • політолог, віцепрезидент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний;
  • економічний експерт Юрій Гаврилечко;
  • виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
  • виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов;
  • нардеп від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • нардеп від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок;
  • генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що саме цієї осені вирішується, що буде далі в війні. Він наголосив, що разом із партнерами країна може посилити позиції.

Раніше ми писали, що Зеленський назвав цілі в Росії, які вдалося уразити українським бійцям. За його словами, це те, що змінює ситуацію принципово.

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08:34 В ISW оцінили наслідки українського удару по російському складу боєприпасів у місті Торопець

08:22 Нічна атака на Україну — скільки безпілотників збили сили ППО

08:06 На Волині посадовець ТЦК незаконно виключав офіцерів з військового обліку — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Грошова допомога у вересні — де можна отримати виплати у 10,8 тис. грн

07:55 Ексочільник "Азова" Жорін розкритикував рішення щодо послаблення відповідальності за дезертирство

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19:11 Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму

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20 вересня 2024
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23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

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22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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