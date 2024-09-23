Візит Зеленського до США та українська атака на військові об'єкти росіян — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською прибули до Сполучених Штатів Америки. Основне завдання — зміцнення України, захист всіх громадян.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом гості студії обговорять такі теми:
- Президент України Володимир Зеленський приїхав до Нью-Йорка, він везе План перемоги.
- Україна атакувала російські склади та військовий аеродром.
- У МЗС прогнозують, що до зими Кремль готує удари по українських ядерних об’єктах.
Гостями ефіру сьогодні стали:
- політолог, доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов;
- політолог, віцепрезидент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний;
- економічний експерт Юрій Гаврилечко;
- виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
- виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов;
- нардеп від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу;
- політтехнолог Руслан Рохов;
- нардеп від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок;
- генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що саме цієї осені вирішується, що буде далі в війні. Він наголосив, що разом із партнерами країна може посилити позиції.
Раніше ми писали, що Зеленський назвав цілі в Росії, які вдалося уразити українським бійцям. За його словами, це те, що змінює ситуацію принципово.