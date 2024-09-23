Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о визите Президент Украины Владимира Зеленского в США и его мирный план. Также узнаем о вероятной дате окончания войны.

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О чем эфир

Сегодня в эфире Вечфр.LIVE также поговорим и о подготовке Кремлем ударов по украинским ядерным объектам. Не оставим без внимания неудавшееся испытание российской ядерной ракеты "Сармат", во время которого она взорвалась.

Кроме того, узнаем новую информацию о последствиях удара украинских БпЛА по военному складу в Торопце.

Гости сегодняшнего эфира:

депутат Киевского городского совета Тарас Козак;

член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, народный депутат от партии "Слуга Народа" Галина Янченко

соучредитель аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;

политолог Игорь Рейтерович

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыли в Соединенные Штаты Америки.

Украинский лидер заявил, что именно этой осенью решается, что будет дальше в войне. Он подчеркнул, что вместе с партнерами страна может усилить позиции.