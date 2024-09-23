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Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

23 сентября 2024 г. 17:50

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17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

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17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

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17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

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15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

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14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

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13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

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13:15 Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

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13:00Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

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11:12 Украинский военный заявил о том, что россияне КАБами атакуют Курскую область

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11:05 Осень может изменить ход войны — военный заявил, что ресурсы россиян заканчиваются

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

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17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

Text

17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

Text

15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

Text

14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

Text

13:15 Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

Text

13:00 Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

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11:12 Украинский военный заявил о том, что россияне КАБами атакуют Курскую область

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11:05 Осень может изменить ход войны — военный заявил, что ресурсы россиян заканчиваются

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о визите Президент Украины Владимира Зеленского в США и его мирный план. Также узнаем о вероятной дате окончания войны.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечфр.LIVE также поговорим и о подготовке Кремлем ударов по украинским ядерным объектам. Не оставим без внимания неудавшееся испытание российской ядерной ракеты "Сармат", во время которого она взорвалась.

Кроме того, узнаем новую информацию о последствиях удара украинских БпЛА по военному складу в Торопце.

Гости сегодняшнего эфира:

  • депутат Киевского городского совета Тарас Козак;
  • член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, народный депутат от партии "Слуга Народа" Галина Янченко
  • соучредитель аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;
  • политолог Игорь Рейтерович

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыли в Соединенные Штаты Америки.

Украинский лидер заявил, что именно этой осенью решается, что будет дальше в войне. Он подчеркнул, что вместе с партнерами страна может усилить позиции.

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18:56 Стало известно, на какие социальные гарантии могут рассчитывать военные

18:46 Сопровождение отца с инвалидностью II группы за границу — как выехать мужчине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:44 Садовый посетил украинскую церковь в Вашингтоне и сделал фото с владыкой

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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