Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о визите Президент Украины Владимира Зеленского в США и его мирный план. Также узнаем о вероятной дате окончания войны.
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О чем эфир
Сегодня в эфире Вечфр.LIVE также поговорим и о подготовке Кремлем ударов по украинским ядерным объектам. Не оставим без внимания неудавшееся испытание российской ядерной ракеты "Сармат", во время которого она взорвалась.
Кроме того, узнаем новую информацию о последствиях удара украинских БпЛА по военному складу в Торопце.
Гости сегодняшнего эфира:
- депутат Киевского городского совета Тарас Козак;
- член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, народный депутат от партии "Слуга Народа" Галина Янченко
- соучредитель аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;
- политолог Игорь Рейтерович
Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыли в Соединенные Штаты Америки.
Украинский лидер заявил, что именно этой осенью решается, что будет дальше в войне. Он подчеркнул, что вместе с партнерами страна может усилить позиции.