Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про візит Президент України Володимира Зеленського до США та його мирний план. Дізнаємося про ймовірну дату закінчення війни.

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Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також поговоримо і про підготовку Кремлем ударів по українських ядерних об'єктах. Не залишимо без уваги невдале випробування російської ядерної ракети "Сармат", під час якого вона вибухнула.

Крім того, довідаємося нову інформацію про наслідки ударі українських БпЛА по військовому складу у Торопці.

Гості сьогоднішнього ефіру:

депутат Київської міської ради Тарас Козак;

членкиня Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, народна депутатка від партії "Слуга Народу" Галина Янченко

співзасновник аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;

політолог Ігор Рейтерович

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською прибули до Сполучених Штатів Америки.

Український лідер заявив, що саме цієї осені вирішується, що буде далі в війні. Він наголосив, що разом із партнерами країна може посилити позиції.