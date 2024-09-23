Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE arrow
Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

23 вересня 2024 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запоріжжю — в ОВА повідомили про деталі розслідування

Text

17:23 Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

Text

15:27 Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Text

13:00Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

Text

11:12 Український військовий заявив про те, що росіяни КАБами атакують Курську область

Text

11:05 Осінь може змінити хід війни — військовий заявив, що ресурси росіян закінчуються

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запоріжжю — в ОВА повідомили про деталі розслідування

Text

17:23 Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

Text

15:27 Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Text

13:00 Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

Text

11:12 Український військовий заявив про те, що росіяни КАБами атакують Курську область

Text

11:05 Осінь може змінити хід війни — військовий заявив, що ресурси росіян закінчуються

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про візит Президент України Володимира Зеленського до США та його мирний план. Дізнаємося про ймовірну дату закінчення війни.

Подивитися ефір можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також поговоримо і про підготовку Кремлем ударів по українських ядерних об'єктах. Не залишимо без уваги невдале випробування російської ядерної ракети "Сармат", під час якого вона вибухнула.

Крім того, довідаємося нову інформацію про наслідки ударі українських БпЛА по військовому складу у Торопці.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • депутат Київської міської ради Тарас Козак;
  • членкиня Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, народна депутатка від партії "Слуга Народу" Галина Янченко
  • співзасновник аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;
  • політолог Ігор Рейтерович

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською прибули до Сполучених Штатів Америки

Український лідер заявив, що саме цієї осені вирішується, що буде далі в війні. Він наголосив, що разом із партнерами країна може посилити позиції.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:00 За гроші обіцяв влаштувати до тилової частини — як у Львові суд покарав військового

17:55 Юна одеситка вийшла на перше місце у відборі на Дитяче Євробачення

Text

17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

17:45 У Харкові пролунали вибухи — що відомо

17:34 Штрафи за неоновлення даних — чи можуть покарати людину з відстрочкою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:31 Удар по Запоріжжю — в ОВА повідомили про деталі розслідування

17:30 Telegram співпрацюватиме з правоохоронними органами — Дуров повідомив деталі

Text

17:23 Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

17:22 В Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди в Україні на завтра

17:17 В Укрзалізниці пояснили, чому військовий у потязі Одеса — Ковель спав у тамбурі

18:00 За гроші обіцяв влаштувати до тилової частини — як у Львові суд покарав військового

17:55 Юна одеситка вийшла на перше місце у відборі на Дитяче Євробачення

17:45 У Харкові пролунали вибухи — що відомо

17:34 Штрафи за неоновлення даних — чи можуть покарати людину з відстрочкою

17:30 Telegram співпрацюватиме з правоохоронними органами — Дуров повідомив деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:22 В Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди в Україні на завтра

17:17 В Укрзалізниці пояснили, чому військовий у потязі Одеса — Ковель спав у тамбурі

17:06 У пару до Довбика у власника Роми з'явиться інший зірковий футболіст із Черкас

17:00 Спека стає небезпечною — синоптики розповіли про загрозу для Києва та області

16:57 В Україні зупинили мобілізацію певної категорії чоловіків, — Гончаренко

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запоріжжю — в ОВА повідомили про деталі розслідування

Text

17:23 Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

Text

15:27 Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Text

13:00 Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

Text

11:12 Український військовий заявив про те, що росіяни КАБами атакують Курську область

Text

11:05 Осінь може змінити хід війни — військовий заявив, що ресурси росіян закінчуються