Визит Зеленского в Италию — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Италию. А лидер США Дональд Трамп угрожал российскому диктатору Владимиру Путину, если он решится на нападение на Украину.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

Трамп хвастался, как угрожал Путину разбомбить Москву: CNN обнародовало аудиозапись;

Более 700 целей было над Украиной: в Воздушных силах сообщили, сколько удалось сбить;

Трамп требует от Южной Кореи платить больше за свою оборону;

В США тестируют систему, благодаря которой войска смогут печатать дроны сразу на линии фронта;

Президент Литвы предупредил об угрозе со стороны России;

Салливан ответил, действительно ли "тормозил" помощь Украине из-за страха перед Москвой;

Трамп рассматривает возможность предоставления Украине ЗРК Patriot, — WSJ;

Зеленский планирует заменить послов во всех странах G7 и G20, — Сибига;

Украина присоединилась сразу к нескольким пакетам санкций ЕС против России.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Олег Пендзин — исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба";

Игорь Швайка — заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ старший лейтенант;

Олег Саакян — политолог;

Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-Морских Сил ВСУ;

Андрей Ковалев — кандидат политических наук;

Анна Каширина — координатор комитета защиты растений и семян "УКАБ".

Напомним, Дональд Трамп угрожал Путину разбомбить Москву. Кроме того, он угрожал и лидеру Китая Си Цзиньпину, если он будет воевать против Тайваня.

Также президент США заявил, что рассматривает введение сильных санкций против РФ. Он выразил свое недовольство продолжающейся агрессией РФ.