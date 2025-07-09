Визит Зеленского в Италию — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Италию. А лидер США Дональд Трамп угрожал российскому диктатору Владимиру Путину, если он решится на нападение на Украину.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:
- Трамп хвастался, как угрожал Путину разбомбить Москву: CNN обнародовало аудиозапись;
- Более 700 целей было над Украиной: в Воздушных силах сообщили, сколько удалось сбить;
- Трамп требует от Южной Кореи платить больше за свою оборону;
- В США тестируют систему, благодаря которой войска смогут печатать дроны сразу на линии фронта;
- Президент Литвы предупредил об угрозе со стороны России;
- Салливан ответил, действительно ли "тормозил" помощь Украине из-за страха перед Москвой;
- Трамп рассматривает возможность предоставления Украине ЗРК Patriot, — WSJ;
- Зеленский планирует заменить послов во всех странах G7 и G20, — Сибига;
- Украина присоединилась сразу к нескольким пакетам санкций ЕС против России.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Олег Пендзин — исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба";
- Игорь Швайка — заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ старший лейтенант;
- Олег Саакян — политолог;
- Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-Морских Сил ВСУ;
- Андрей Ковалев — кандидат политических наук;
- Анна Каширина — координатор комитета защиты растений и семян "УКАБ".
Напомним, Дональд Трамп угрожал Путину разбомбить Москву. Кроме того, он угрожал и лидеру Китая Си Цзиньпину, если он будет воевать против Тайваня.
Также президент США заявил, что рассматривает введение сильных санкций против РФ. Он выразил свое недовольство продолжающейся агрессией РФ.