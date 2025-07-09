Візит Зеленського до Італії — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Італії. А лідер США Дональд Трамп погрожував російському диктатору Володимиру Путіну, якщо він зважиться на напад на Україну.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- Трамп хвалився, як погрожував Путіну розбомбити Москву: CNN оприлюднило аудіозапис;
- Понад 700 цілей було над Україною: в Повітряних силах повідомили, скільки вдалося збити;
- Трамп вимагає від Південної Кореї платити більше за свою оборону;
- У США тестують систему, завдяки якій війська зможуть друкувати дрони одразу на лінії фронту;
- Президент Литви попередив про загрозу з боку Росії;
- Салліван відповів, чи справді "гальмував" допомогу Україні через страх перед Москвою;
- Трамп розглядає можливість надання Україні ЗРК Patriot, — WSJ;
- Зеленський планує замінити послів в усіх країнах G7 та G20, — Сибіга;
- Україна долучилася одразу до кількох пакетів санкцій ЄС проти Росії.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Олег Пендзин — виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу";
- Ігор Швайка — заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ старший лейтенант;
- Олег Саакян — політолог;
- Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських Сил ЗСУ;
- Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;
- Ганна Каширіна — координаторка комітету захисту рослин та насіння "УКАБ".
Нагадаємо, Дональд Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву. Окрім того, він погрожував й лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, якщо він воюватиме проти Тайваню.
Також президент США заявив, що розглядає запровадження сильних санкцій проти РФ. Він висловив своє невдоволення триваючою агресією РФ.