Візит Зеленського до Італії — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Італії. А лідер США Дональд Трамп погрожував російському диктатору Володимиру Путіну, якщо він зважиться на напад на Україну.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Трамп хвалився, як погрожував Путіну розбомбити Москву: CNN оприлюднило аудіозапис;

Понад 700 цілей було над Україною: в Повітряних силах повідомили, скільки вдалося збити;

Трамп вимагає від Південної Кореї платити більше за свою оборону;

У США тестують систему, завдяки якій війська зможуть друкувати дрони одразу на лінії фронту;

Президент Литви попередив про загрозу з боку Росії;

Салліван відповів, чи справді "гальмував" допомогу Україні через страх перед Москвою;

Трамп розглядає можливість надання Україні ЗРК Patriot, — WSJ;

Зеленський планує замінити послів в усіх країнах G7 та G20, — Сибіга;

Україна долучилася одразу до кількох пакетів санкцій ЄС проти Росії.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олег Пендзин — виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу";

Ігор Швайка — заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ старший лейтенант;

Олег Саакян — політолог;

Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських Сил ЗСУ;

Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;

Ганна Каширіна — координаторка комітету захисту рослин та насіння "УКАБ".

Нагадаємо, Дональд Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву. Окрім того, він погрожував й лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, якщо він воюватиме проти Тайваню.

Також президент США заявив, що розглядає запровадження сильних санкцій проти РФ. Він висловив своє невдоволення триваючою агресією РФ.