Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

По результатам визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев было подписано соглашение о "100-летнем партнерстве" между странами. В 2024 году Украина потратила на войну около 100 миллиардов долларов.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
- военный эксперт Антон Михненко;
- народный депутат, внефракционная, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход;
- кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Марина Гелетий;
- журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
- содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики, Кембриджский университет Виктория Вдовиченко;
- глава Общественной организации Training To Win Юрий Крикунов.
Вместе с Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:
- итоги визитов премьера Британии, главы МИД Нидерландов и министра обороны Италии в Киев;
- когда Зеленский встретится с Трампом;
- сколько Украина потратила на войну в 2024 году.
Напомним, Зеленский и Стармер встретились с украинскими производителями дронов в рамках визита британского премьера в Киев.
Кроме того, глава ОП Андрей Ермак сообщил, когда состоится встреча Зеленского и Трампа.