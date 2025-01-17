Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

По результатам визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев было подписано соглашение о "100-летнем партнерстве" между странами. В 2024 году Украина потратила на войну около 100 миллиардов долларов.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;

военный эксперт Антон Михненко;

народный депутат, внефракционная, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход;

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Марина Гелетий;

журналист, политический аналитик Александр Бригинец;

содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики, Кембриджский университет Виктория Вдовиченко;

глава Общественной организации Training To Win Юрий Крикунов.

Вместе с Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

итоги визитов премьера Британии, главы МИД Нидерландов и министра обороны Италии в Киев;

когда Зеленский встретится с Трампом;

сколько Украина потратила на войну в 2024 году.

Напомним, Зеленский и Стармер встретились с украинскими производителями дронов в рамках визита британского премьера в Киев.

Кроме того, глава ОП Андрей Ермак сообщил, когда состоится встреча Зеленского и Трампа.