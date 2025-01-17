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Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

17 января 2025 г. 8:00

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08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025
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21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

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21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

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17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

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17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

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17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

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13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

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13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

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11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

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08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

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08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025
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21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

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13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

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08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

По результатам визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев было подписано соглашение о "100-летнем партнерстве" между странами. В 2024 году Украина потратила на войну около 100 миллиардов долларов.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

 Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • председатель Совета резервистов Сухопутных войск  ВСУ Иван Тимочко;
  • военный эксперт Антон Михненко;
  • народный депутат, внефракционная, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход;
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Марина Гелетий;
  • журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
  • содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики, Кембриджский университет Виктория Вдовиченко;
  • глава Общественной организации Training To Win Юрий Крикунов.

Вместе с Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

  • итоги визитов премьера Британии, главы МИД Нидерландов и министра обороны Италии в Киев;
  • когда Зеленский встретится с Трампом;
  • сколько Украина потратила на войну в 2024 году.

Напомним, Зеленский и Стармер встретились с украинскими производителями дронов в рамках визита британского премьера в Киев.

Кроме того, глава ОП Андрей Ермак сообщил, когда состоится встреча Зеленского и Трампа.

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08:45 Благотворительная пенсия — могут ли делать взносы ВПЛ

08:42 Состоялось 141 боестолкновение — сводка Генштаба по фронту

08:31 Иммунолог объяснил, почему метапневмовирус это "сенсация" в медиа

08:30 Как долго имеют право удерживать мужчин в ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:22 Декларация об имуществе и доходах — когда и кому надо подать

08:21 В США на взлете взорвался корабль Маска Starship — видео

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21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

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21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

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17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

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17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

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17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

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08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE