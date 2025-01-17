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Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

17 січня 2025 р. 08:00

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11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

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09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

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08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

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17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

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13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

За результатами візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Києва було підписано угоду про "100-річне партнерство" між країнами. У 2024 році Україна витратила на війну близько 100 мільярдів доларів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

 Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • голова Ради резервістів Сухопутних військ  ЗСУ Іван Тимочко;
  • військовий експерт Антон Міхненко;
  • народний депутат, позафракційна, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход;
  • кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Марина Гелетій;
  • журналіст, політичний аналітик  Олександр Бригинець;
  • співдиректорка програми "Майбутнє України" Центр геополітики, Кембриджський університет Вікторія Вдовиченко;
  • голова Громадської організації Training To Win Юрій Крикунов.

Разом з Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • підсумки візитів прем'єра Британії, глави МЗС Нідерландів та міністра оборони Італії до Києва;
  • коли Зеленський зустрінеться з Трампом;
  • скільки Україна витратила на війну у 2024 році.

Нагадаємо, Зеленський та Стармер зустрілися з українськими виробниками дронів в рамках візиту британського прем'єра до Києва.

Крім того, голова ОП Андрій Єрмак повідомив, коли відбудеться зустріч Зеленського та Трампа.

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11:00 Не платити за комуналку під час війни — хто має має право

10:59 На Одещині підлітки влаштували стрілянину у подвір'ї — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:49 Російські дипломати проникли до закритої зони парламенту Британії

10:28 Нацвідбір на Євробачення-2025 — хто став останнім фіналістом шоу

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