Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

За результатами візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Києва було підписано угоду про "100-річне партнерство" між країнами. У 2024 році Україна витратила на війну близько 100 мільярдів доларів.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
- військовий експерт Антон Міхненко;
- народний депутат, позафракційна, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход;
- кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Марина Гелетій;
- журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;
- співдиректорка програми "Майбутнє України" Центр геополітики, Кембриджський університет Вікторія Вдовиченко;
- голова Громадської організації Training To Win Юрій Крикунов.
Разом з Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- підсумки візитів прем'єра Британії, глави МЗС Нідерландів та міністра оборони Італії до Києва;
- коли Зеленський зустрінеться з Трампом;
- скільки Україна витратила на війну у 2024 році.
Нагадаємо, Зеленський та Стармер зустрілися з українськими виробниками дронів в рамках візиту британського прем'єра до Києва.
Крім того, голова ОП Андрій Єрмак повідомив, коли відбудеться зустріч Зеленського та Трампа.