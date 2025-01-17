Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

За результатами візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Києва було підписано угоду про "100-річне партнерство" між країнами. У 2024 році Україна витратила на війну близько 100 мільярдів доларів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;

військовий експерт Антон Міхненко;

народний депутат, позафракційна, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход;

кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Марина Гелетій;

журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;

співдиректорка програми "Майбутнє України" Центр геополітики, Кембриджський університет Вікторія Вдовиченко;

голова Громадської організації Training To Win Юрій Крикунов.

Разом з Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

підсумки візитів прем'єра Британії, глави МЗС Нідерландів та міністра оборони Італії до Києва;

коли Зеленський зустрінеться з Трампом;

скільки Україна витратила на війну у 2024 році.

Нагадаємо, Зеленський та Стармер зустрілися з українськими виробниками дронів в рамках візиту британського прем'єра до Києва.

Крім того, голова ОП Андрій Єрмак повідомив, коли відбудеться зустріч Зеленського та Трампа.