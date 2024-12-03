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Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

3 декабря 2024 г. 8:00

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08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
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19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

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18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

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17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

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13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

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13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

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12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

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09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

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08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
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21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

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08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
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21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

В Грузии продолжаются антиправительственные протесты в Тбилиси. А канцлер Германии Олаф Шольц совершил визит в Киев.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук;
  • политолог Игорь Рейтерович;
  • народный депутат Украины Игорь Фрис;
  • член комитета Верховной Рады по экономическому развитию Богдан Кицак;
  • эксперт-международник Тарас Семенюк;
  • член Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Галина Янченко;
  • первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • результаты визита Шольца в Киев;
  • Зеленский анонсировал новые кадровые ротации в армии;
  • в Грузии "майдан"? Президент просит Европу о помощи.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 725 миллионов долларов.

Также мы писали, что в Грузии силовики разогнали митингующих и избили их.

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09:11 Секреты батареи iPhone — 5 настроек, о которых вы могли не знать

09:07 Смена фамилии ребенка — по каким основаниям это разрешается

08:56 Жилищные субсидии в Украине — какие действуют условия в декабре

08:52 Нардеп Шкрум написала заявление о сдаче мандата

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:37 В НАТО ответили, готовы ли пригласить Украину в ближайшее время

08:30 Кого точно не мобилизуют в ВСУ в декабре 2024 — полный перечень

08:22 Россия ударила по энергообъекту на Ровненщине, — ОВА

08:17 ChatGPT показал, как будет выглядеть Киев в будущем

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08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
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21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси