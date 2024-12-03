Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

В Грузии продолжаются антиправительственные протесты в Тбилиси. А канцлер Германии Олаф Шольц совершил визит в Киев.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук;

политолог Игорь Рейтерович;

народный депутат Украины Игорь Фрис;

член комитета Верховной Рады по экономическому развитию Богдан Кицак;

эксперт-международник Тарас Семенюк;

член Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Галина Янченко;

первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

результаты визита Шольца в Киев;

Зеленский анонсировал новые кадровые ротации в армии;

в Грузии "майдан"? Президент просит Европу о помощи.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 725 миллионов долларов.

Также мы писали, что в Грузии силовики разогнали митингующих и избили их.