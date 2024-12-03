Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

В Грузии продолжаются антиправительственные протесты в Тбилиси. А канцлер Германии Олаф Шольц совершил визит в Киев.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук;
- политолог Игорь Рейтерович;
- народный депутат Украины Игорь Фрис;
- член комитета Верховной Рады по экономическому развитию Богдан Кицак;
- эксперт-международник Тарас Семенюк;
- член Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Галина Янченко;
- первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок.
Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- результаты визита Шольца в Киев;
- Зеленский анонсировал новые кадровые ротации в армии;
- в Грузии "майдан"? Президент просит Европу о помощи.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 725 миллионов долларов.
Также мы писали, что в Грузии силовики разогнали митингующих и избили их.