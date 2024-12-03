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Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

03 грудня 2024 р. 08:00

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08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

2 грудня 2024
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19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

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18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

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17:13 Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

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13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

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13:00 Шокуюча заява Столтенберга про вступ до НАТО — ефір День.LIVE

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12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

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09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

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08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
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21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

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08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

2 грудня 2024
Text

19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

Text

13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

Text

13:00 Шокуюча заява Столтенберга про вступ до НАТО — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
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21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

У Грузії тривають антиурядові протести в Тбілісі. А канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив візит до Києва.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;  
  • політолог Ігор Рейтерович;
  • народний депутат України Ігор Фріс;
  • член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
  • експерт-міжнародник Тарас Семенюк;
  • член Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Галина Янченко;
  • перший заступник голови Комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • результати візиту Шольца до Києва;
  • Зеленський анонсував нові кадрові ротації у війську;
  • у Грузії "майдан"? Президентка просить Європу про допомогу.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 725 мільйонів доларів.

Також ми писали, що у Грузії силовики розігнали мітингувальників та побили їх.

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08:22 Росія вдарила по енергооб'єкту на Рівненщині, — ОВА

08:17 ChatGPT показав, який вигляд матиме Київ у майбутньому

08:14 Виплати у 3,6 тис. грн — хто і як може подати заявку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:12 Дві країни Європи розглядають розміщення військ в Україні

08:02 На Хмельниччині чоловік попереджав про місця роздачі повісток

07:40 РФ наростила виробництво "шахедів" для ударів по Україні, — ISW

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08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

2 грудня 2024
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Text

18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

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17:13 Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

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13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі