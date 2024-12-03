Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

У Грузії тривають антиурядові протести в Тбілісі. А канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив візит до Києва.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;
- політолог Ігор Рейтерович;
- народний депутат України Ігор Фріс;
- член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
- експерт-міжнародник Тарас Семенюк;
- член Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Галина Янченко;
- перший заступник голови Комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок.
Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- результати візиту Шольца до Києва;
- Зеленський анонсував нові кадрові ротації у війську;
- у Грузії "майдан"? Президентка просить Європу про допомогу.
Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 725 мільйонів доларів.
Також ми писали, що у Грузії силовики розігнали мітингувальників та побили їх.