Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

У Грузії тривають антиурядові протести в Тбілісі. А канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив візит до Києва.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;

політолог Ігор Рейтерович;

народний депутат України Ігор Фріс;

член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

експерт-міжнародник Тарас Семенюк;

член Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Галина Янченко;

перший заступник голови Комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

результати візиту Шольца до Києва;

Зеленський анонсував нові кадрові ротації у війську;

у Грузії "майдан"? Президентка просить Європу про допомогу.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 725 мільйонів доларів.

Також ми писали, що у Грузії силовики розігнали мітингувальників та побили їх.