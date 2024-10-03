Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Первый визит новоиспеченного генсека НАТО Марка Рютте в Украину, вступление Украины в НАТО и новые социальные инициативы Министерства соцполитики — главные темы эфира Остаповець_LIVE журналистки Галины Остаповец.

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Эфир Остаповец.LIVE

Новым генсеком НАТО стал уже бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Какой его политика будет относительно членства Украины в Альянсе

Все подробности первого визита новоиспеченного генсека НАТО Марка Рютте в Украину через 3 дня после его назначения

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Напомним, новым генеральным секретарем НАТО стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В этой должности он заменил Йенса Столтенберга, который возглавлял Альянс 10 лет. При вступлении в должность Рютте заверил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса. Кроме того, он будет поддерживать необратимость пути Украины вступить в НАТО.

Александр Мережко, глава комитета по внешней политике ВР, надеется, что за время каденции Марка Рютте как генсека НАТО Украина станет полноправным членом этого оборонного Альянса. При этом ясно, что принципиальное решение об этом зависит от государств-членов НАТО, прежде всего от США.