Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE arrow
Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

3 октября 2024 г. 21:30

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Text

08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Text

08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Первый визит новоиспеченного генсека НАТО Марка Рютте в Украину, вступление Украины в НАТО и новые социальные инициативы Министерства соцполитики — главные темы эфира Остаповець_LIVE журналистки Галины Остаповец.

Посмотреть эфир можно в 20:00 по ссылке.

Эфир Остаповец.LIVE

  • Новым генсеком НАТО стал уже бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Какой его политика будет относительно членства Украины в Альянсе
  • Все подробности первого визита новоиспеченного генсека НАТО Марка Рютте в Украину через 3 дня после его назначения
  • В Украине готовят новую пенсионную реформу и новый срок больничных до одного года


Напомним, новым генеральным секретарем НАТО стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В этой должности он заменил Йенса Столтенберга, который возглавлял Альянс 10 лет. При вступлении в должность Рютте заверил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса. Кроме того, он будет поддерживать необратимость пути Украины вступить в НАТО.

Александр Мережко, глава комитета по внешней политике ВР, надеется, что за время каденции Марка Рютте как генсека НАТО Украина станет полноправным членом этого оборонного Альянса. При этом ясно, что принципиальное решение об этом зависит от государств-членов НАТО, прежде всего от США.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

22:17 Во Львове владельцам квартир выписали штрафы за замену деревянных окон

21:54 Швейцария выделит 1,7 млрд долл. Украине — на что потратят средства

21:37 Динамо снова проиграло в Лиге Европы — киевляне провели неплохой матч

21:37 В Запорожье пьяный мужчина жестоко избил женщину возле бара

Новость с видео

21:36 Украинцы могут оформить отсрочку по почте — как правильно подать заявление

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

21:30 Отключения света по графикам — что ожидает одесситов 4 октября

21:14 Россияне заявили об ударе ВСУ по Курской АЭС — в ЦПД показали видео опровержение

21:13 В Хмельницкой области судили военного, который сбежал из части

21:07 Удар по аэродрому Борисоглебск в России — появились спутниковые фото последствий

22:17 Во Львове владельцам квартир выписали штрафы за замену деревянных окон

21:54 Швейцария выделит 1,7 млрд долл. Украине — на что потратят средства

21:37 Динамо снова проиграло в Лиге Европы — киевляне провели неплохой матч

21:37 В Запорожье пьяный мужчина жестоко избил женщину возле бара

Новость с видео

21:36 Украинцы могут оформить отсрочку по почте — как правильно подать заявление

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:30 Отключения света по графикам — что ожидает одесситов 4 октября

21:14 Россияне заявили об ударе ВСУ по Курской АЭС — в ЦПД показали видео опровержение

21:13 В Хмельницкой области судили военного, который сбежал из части

21:07 Удар по аэродрому Борисоглебск в России — появились спутниковые фото последствий

20:57 Без врачей и медикаментов — как выглядит медицинский пункт для хасидов (видео)

Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Text

08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить