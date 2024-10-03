Візит нового генсека НАТО до Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Перший візит новоспеченого генсека НАТО Марка Рютте до України, вступ України до НАТО і нові соціальні ініціативи від Міністерства соцполітики — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

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Ефір Остаповець.LIVE

Новим генсеком НАТО став вже колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Якою буде його політика щодо членства України в Альянсі

Всі подробиці першого візиту новоспеченого генсека НАТО Марка Рютте до України через 3 дні після його призначення

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Нагадаємо, новим генеральним секретарем НАТО став колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. На цій посаді він замінив Єнса Столтенберга, який очолював Альянс 10 років. Під час вступу на посаду Рютте запевнив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу. Окрім того, він підтримуватиме незворотність шляху України щодо її вступу в НАТО.

Олександр Мережко, голова комітету зовнішньої політики ВР, сподівається, що за час каденції Марка Рютте як генсека НАТО Україна стане повноправним членом цього оборонного Альянсу. При цьому зрозуміло, що принципове рішення про це залежить від держав-членів НАТО, насамперед від США.

