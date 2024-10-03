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Візит нового генсека НАТО до Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Візит нового генсека НАТО до Києва, — ефір Остаповець_LIVE

03 жовтня 2024 р. 21:30

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21:30 Візит нового генсека НАТО до Києва, — ефір Остаповець_LIVE

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21:30 Візит нового генсека НАТО до Києва, — ефір Остаповець_LIVE

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17:50 Скандал з Зеленським у Польщі та відхід ЗСУ з Вугледару — ефір Вечір.LIVE

Text

15:17 Підготовка до холодів — що допоможе Києву пройти зиму цього року

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13:29 Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

Text

13:00 Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

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08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

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22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

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17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Перший візит новоспеченого генсека НАТО Марка Рютте до України, вступ України до НАТО і нові соціальні ініціативи від Міністерства соцполітики — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

Подивитись ефір можна о 20:00 за посиланням.

Ефір Остаповець.LIVE 

  • Новим генсеком НАТО став вже колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Якою буде його політика щодо членства України в Альянсі
  • Всі подробиці першого візиту новоспеченого генсека НАТО Марка Рютте до України через 3 дні після його призначення
  • В Україні готують нову пенсійну реформу та новий термін лікарняних до одного року


Нагадаємо, новим генеральним секретарем НАТО став колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. На цій посаді він замінив Єнса Столтенберга, який очолював Альянс 10 років. Під час вступу на посаду Рютте запевнив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу. Окрім того, він підтримуватиме незворотність шляху України щодо її вступу в НАТО.

Олександр Мережко, голова комітету зовнішньої політики ВР, сподівається, що за час каденції Марка Рютте як генсека НАТО Україна стане повноправним членом цього оборонного Альянсу. При цьому зрозуміло, що принципове рішення про це залежить від держав-членів НАТО, насамперед від США. 
 

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22:33 Закликала заблокувати вʼїзд до будівлі ТЦК — як суд покарав жінку

22:32 Електронне бронювання — яким чином відбувається процедура

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:30 Мешканець Одещини тричі відмовився ставати на військовий облік — що вирішив суд

22:19 У Курській області атакували російську систему С-400 — деталі ЦПД

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