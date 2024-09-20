Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в пятницу, 20 сентября, приехала с визитом в Киев. А Президент Украины Владимир Зеленский совершит поездку в Соединенные Штаты Америки.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
- спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук;
- директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
- секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко;
- общественная активистка Эксперт по ЖКХ Кристина Ненно;
- военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
- заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Виктория Киреева.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- городской голова Житомира Сергей Сухомлин досрочно сдал полномочия;
- визит президентки Еврокомиссии в Киев;
- Зеленский уезжает в США;
- в Пентагоне не считают, что разрешение бить вглубь РФ будет способствовать завершению войны;
- Европарламент призвал страны Европейского Союза снять с Украины ограничения на удары в лубь России.