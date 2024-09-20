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Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

20 сентября 2024 г. 13:00

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13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

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13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

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11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

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11:26 Спикер ГСЧС объяснила причину задымленности в Киеве и когда это прекратится

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09:20 Эксперт перечислил откуда боеспособные подразделения Россия перебросила на Курск

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08:00Бомбардирование Сум КАБами и выход Юрия Камельчука из партии "Слуга народа" — эфир Ранок.LIVE

19 сентября 2024
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22:42 Военный психолог назвал два способа вернуться домой с фронта

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19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

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17:51 Нардеп Бакунец ответил, будет ли в бюджете 2025 года индексация зарплат

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17:50 Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

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13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

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11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

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11:26 Спикер ГСЧС объяснила причину задымленности в Киеве и когда это прекратится

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09:20 Эксперт перечислил откуда боеспособные подразделения Россия перебросила на Курск

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08:00 Бомбардирование Сум КАБами и выход Юрия Камельчука из партии "Слуга народа" — эфир Ранок.LIVE

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в пятницу, 20 сентября, приехала с визитом в Киев. А Президент Украины Владимир Зеленский совершит поездку в Соединенные Штаты Америки.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук;
  • директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
  • секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко;
  • общественная активистка Эксперт по ЖКХ Кристина Ненно;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
  • заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Виктория Киреева.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • городской голова Житомира Сергей Сухомлин досрочно сдал полномочия;
  • визит президентки Еврокомиссии в Киев;
  • Зеленский уезжает в США;
  • в Пентагоне не считают, что разрешение бить вглубь РФ будет способствовать завершению войны;
  • Европарламент призвал страны Европейского Союза снять с Украины ограничения на удары в лубь России.

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13:04 РНБО обмежила використання Telegram в Україні — кого це стосується

13:01 Караваев объяснил, чего опасаются в Динамо перед матчем с Ромой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 В центре Тернополя мужчины пели русские песни — их передали в ТЦК

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