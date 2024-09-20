Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в пятницу, 20 сентября, приехала с визитом в Киев. А Президент Украины Владимир Зеленский совершит поездку в Соединенные Штаты Америки.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук;

директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;

секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко;

общественная активистка Эксперт по ЖКХ Кристина Ненно;

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;

заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Виктория Киреева.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

городской голова Житомира Сергей Сухомлин досрочно сдал полномочия;

визит президентки Еврокомиссии в Киев;

Зеленский уезжает в США;

в Пентагоне не считают, что разрешение бить вглубь РФ будет способствовать завершению войны;

Европарламент призвал страны Европейского Союза снять с Украины ограничения на удары в лубь России.