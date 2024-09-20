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Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

20 вересня 2024 р. 13:00

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13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

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13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

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13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Text

11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

Text

09:20 Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

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08:00 Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

19 вересня 2024
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19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, 20 вересня, приїхала з візитом до Києва. А Президент України Володимир Зеленський здійснить поїздку до Сполучених Штатів Америки.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;
  • директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
  • секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко;
  • громадська активістка Експерт з ЖКГ Кристина Ненно;
  • військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
  • заступниця Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Вікторія Киреєва.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • міський голова Житомира Сергій Сухомлин достроково склав повноваження;
  • візит президентки Єврокомісії до Києва; 
  • Зеленський їде в США;
  • у Пентагоні не вважають, що дозвіл бити вглиб РФ сприятиме завершенню війни;
  • Європарламент закликав країни Європейського Союзу зняти з України обмеження на удари вглиб Росії.

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13:12 В Україні можуть заборонити мобілізацію до 25 років — нардеп розкрив деталі

Термінова новина

13:04 РНБО обмежила використання Telegram в Україні — кого це стосується

13:01 Караваєв пояснив, чого побоюються в Динамо перед матчем із Ромою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:00 У центрі Тернополя чоловіки співали російські пісні — їх передали до ТЦК

13:00 Як збільшити пенсію українцям, яким за 60 — відповідь Кабміну

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11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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