Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, 20 вересня, приїхала з візитом до Києва. А Президент України Володимир Зеленський здійснить поїздку до Сполучених Штатів Америки.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
- речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;
- директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
- секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко;
- громадська активістка Експерт з ЖКГ Кристина Ненно;
- військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
- заступниця Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Вікторія Киреєва.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- міський голова Житомира Сергій Сухомлин достроково склав повноваження;
- візит президентки Єврокомісії до Києва;
- Зеленський їде в США;
- у Пентагоні не вважають, що дозвіл бити вглиб РФ сприятиме завершенню війни;
- Європарламент закликав країни Європейського Союзу зняти з України обмеження на удари вглиб Росії.