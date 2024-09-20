Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, 20 вересня, приїхала з візитом до Києва. А Президент України Володимир Зеленський здійснить поїздку до Сполучених Штатів Америки.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;

директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;

секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко;

громадська активістка Експерт з ЖКГ Кристина Ненно;

військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;

заступниця Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Вікторія Киреєва.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

міський голова Житомира Сергій Сухомлин достроково склав повноваження;

візит президентки Єврокомісії до Києва;

Зеленський їде в США;

у Пентагоні не вважають, що дозвіл бити вглиб РФ сприятиме завершенню війни;

Європарламент закликав країни Європейського Союзу зняти з України обмеження на удари вглиб Росії.