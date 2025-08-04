Визит Эрдогана в Украину и санкции против РФ — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат исторических наук Егор Брайлян, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский, эксперт по экономическим вопросам Олег Саркиц, политолог Валерий Дымов, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, политтехнолог Виталий Бала и основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик.

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Эфир День.LIVE

Среди тем эфира:

Украина активно готовится к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Главной темой переговоров станет ратификация соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией;

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может избежать новых санкций при условии заключения мирного соглашения с Украиной;

Командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский предупредил, что российские войска готовятся к новым атакам на украинскую энергетическую инфраструктуру в осенне-зимний период 2025 года.

Напомним, 29 июля Трамп заявил о начале десятидневного ультиматума России, чтобы завершить войну против Украины. Если этого не произойдет, то он объявит новые санкции.

Впоследствии посол США при НАТО Мэтт Уитакер отметил, что Трамп объявит ограничения уже 8 августа.