Візит Ердогана до України та санкції проти РФ — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат історичних наук Єгор Брайлян, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський, експерт з економічних питань Олег Саркіц, політолог Валерій Димов, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, політтехнолог Віталій Бала та засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик.

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Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

Україна активно готується до візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Головною темою переговорів стане ратифікація угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною;

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія може уникнути нових санкцій за умови укладення мирної угоди з Україною;

Командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський попередив, що російські війська готуються до нових атак на українську енергетичну інфраструктуру в осінньо-зимовий період 2025 року.

Нагадаємо, 29 липня Трамп заявив про початок десятиденного ультиматуму Росії, аби завершити війну проти України. Якщо цього не станеться, то він оголосить нові санкції.

Згодом посол США при НАТО Метт Вітакер зауважив, що Трамп оголосить обмеження уже 8 серпня.