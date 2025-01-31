Лидер Китая неожиданно пошел против Путина — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный эксперт Сергей Грабский, командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр Андрей "Прокурор", кандидат исторических наук Егор Брайлян, заместитель директора НИСИ Вячеслав Потапенко, нардеп Георгий Мазурашу, директор Института мировой политики Евгений Магда, историк Сергей Берендеев и авиационный эксперт Константин Криволап. В частности, они обсудят расходы на войну в 2024 году.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости прокомментируют военно-врачебную комиссию для "ограниченно годных" и возможные штрафы.

Также они обсудят, за что Петра Порошенко отстранили от заседаний в Верховной Раде.

Напомним, до 5 февраля ограниченно годные должны пройти ВВК. В случае игнорирования, им грозит наказание в виде штрафа.

Также регламентный комитет ВРУ рекомендовал отстранить Порошенко от заседаний на шесть месяцев. За это проголосовали депутаты ОПЗЖ при поддержке "Слуг народа".