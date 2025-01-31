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Лидер Китая неожиданно пошел против Путина — эфир Ранок.LIVE

Лидер Китая неожиданно пошел против Путина — эфир Ранок.LIVE

31 января 2025 г. 8:00

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08:00 Лидер Китая неожиданно пошел против Путина — эфир Ранок.LIVE

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06:53 Трамп нашел крайних в авиакатастрофе — виноваты предшественники

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06:25 Приостановка USAID — для каких программ могут сделать исключение

30 января 2025
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19:53 Как живут жители Купянска — репортаж Новини.LIVE

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19:03 Попенко объяснил, где в Украине можно взять дополнительные деньги

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17:57 Литовские войска в Украине и резолюция ПАСЕ — эфир Вечір.LIVE

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16:56 Попенко заявил об угрозах в коммунальной сфере из-за мобилизации

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15:24 В украинских хранилищах исторический минимум газа, — Попенко

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13:00 Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

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12:48 Реформа правосудия — нардеп о первом этапе переговоров с ЕС

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08:00 Лидер Китая неожиданно пошел против Путина — эфир Ранок.LIVE

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06:53 Трамп нашел крайних в авиакатастрофе — виноваты предшественники

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06:25 Приостановка USAID — для каких программ могут сделать исключение

30 января 2025
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19:53 Как живут жители Купянска — репортаж Новини.LIVE

Text

19:03 Попенко объяснил, где в Украине можно взять дополнительные деньги

Text

17:57 Литовские войска в Украине и резолюция ПАСЕ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Попенко заявил об угрозах в коммунальной сфере из-за мобилизации

Text

15:24 В украинских хранилищах исторический минимум газа, — Попенко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

Text

12:48 Реформа правосудия — нардеп о первом этапе переговоров с ЕС

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный эксперт Сергей Грабский, командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр Андрей "Прокурор", кандидат исторических наук Егор Брайлян, заместитель директора НИСИ Вячеслав Потапенко, нардеп Георгий Мазурашу, директор Института мировой политики Евгений Магда, историк Сергей Берендеев и авиационный эксперт Константин Криволап. В частности, они обсудят расходы на войну в 2024 году. 

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости прокомментируют военно-врачебную комиссию для "ограниченно годных" и возможные штрафы.

Также они обсудят, за что Петра Порошенко отстранили от заседаний в Верховной Раде.

Напомним, до 5 февраля ограниченно годные должны пройти ВВК. В случае игнорирования, им грозит наказание в виде штрафа.

Также регламентный комитет ВРУ рекомендовал отстранить Порошенко от заседаний на шесть месяцев. За это проголосовали депутаты ОПЗЖ при поддержке "Слуг народа".

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08:27 Укрпочта заработает по-новому — как будут доставлять посылки

08:18 В Киеве прогремели мощные взрывы — какая опасность

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:02 На Харьковщине водитель прятал сына в машине от ТЦК — его судили

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19:53 Как живут жители Купянска — репортаж Новини.LIVE

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19:03 Попенко объяснил, где в Украине можно взять дополнительные деньги

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17:57 Литовские войска в Украине и резолюция ПАСЕ — эфир Вечір.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

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12:48 Реформа правосудия — нардеп о первом этапе переговоров с ЕС