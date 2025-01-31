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Лідер Китаю неочікувано пішов проти Путіна — ефір Ранок.LIVE

Лідер Китаю неочікувано пішов проти Путіна — ефір Ранок.LIVE

31 січня 2025 р. 08:00

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08:00 Лідер Китаю неочікувано пішов проти Путіна — ефір Ранок.LIVE

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06:25 Призупинення USAID — для яких програм можуть зробити виключення

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19:03 Попенко пояснив, де в Україні можна взяти додаткові кошти

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17:57 Литовські війська в Україні та резолюція ПАРЄ — ефір Вечір.LIVE

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16:56 Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

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15:24 В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

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13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

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12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

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08:00 Лідер Китаю неочікувано пішов проти Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

06:53 Трамп знайшов крайніх в авіакатастрофі — винні попередники

Text

06:25 Призупинення USAID — для яких програм можуть зробити виключення

30 січня 2025
Text

19:53 Як живуть мешканці Куп'янська — репортаж Новини.LIVE

Text

19:03 Попенко пояснив, де в Україні можна взяти додаткові кошти

Text

17:57 Литовські війська в Україні та резолюція ПАРЄ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

Text

15:24 В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

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12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий експерт Сергій Грабський, командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр Андрій "Прокурор", кандидат історичних наук Єгор Брайлян, заступник директора НІСД Вʼячеслав Потапенко, нардеп Георгій Мазурашу, директор Інституту світової політики Євген Магда, історик Сергій Берендєєв та авіаційний експерт Костянтин Криволап. Зокрема, вони обговорять витрати на війну у 2024 році. 

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості прокоментують військово-лікарську комісію для "обмежено придатних" та можливі штрафи.

Також вони обговорять, за що Петра Порошенка відсторонили від засідань у Верховній Раді.

Нагадаємо, до 5 лютого обмежено придатні повинні пройти ВЛК. У випадку ігнорування, їм загрожує покарання у вигляді штрафу.

Також регламентний комітет ВРУ рекомендував відсторонити Порошенка від засідань на шість місяців. За це проголосували депутати ОПЗЖ за підтримки "Слуг народу". 

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08:45 Українцям радять встановити прилад для газу за 3999 грн

08:38 Які мости у Києві влада спромоглася хоча б почати ремонтувати

08:35 БпЛА атакували район НПЗ і нафтобази у Волгограді, — ЗМІ

08:29 Хто з чоловіків може виїхати з України у лютому 2025 року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:27 Укрпошта працюватиме по-новому — як тепер доставлятимуть посилки

08:18 У Києві пролунали потужні вибухи — яка небезпека

08:02 На Харківщині водій сховав сина в машині від ТЦК — його судили

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06:53 Трамп знайшов крайніх в авіакатастрофі — винні попередники

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06:25 Призупинення USAID — для яких програм можуть зробити виключення

30 січня 2025
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19:53 Як живуть мешканці Куп'янська — репортаж Новини.LIVE

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19:03 Попенко пояснив, де в Україні можна взяти додаткові кошти

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17:57 Литовські війська в Україні та резолюція ПАРЄ — ефір Вечір.LIVE

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16:56 Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

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15:24 В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

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12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС