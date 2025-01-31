Лідер Китаю неочікувано пішов проти Путіна — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий експерт Сергій Грабський, командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр Андрій "Прокурор", кандидат історичних наук Єгор Брайлян, заступник директора НІСД Вʼячеслав Потапенко, нардеп Георгій Мазурашу, директор Інституту світової політики Євген Магда, історик Сергій Берендєєв та авіаційний експерт Костянтин Криволап. Зокрема, вони обговорять витрати на війну у 2024 році.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості прокоментують військово-лікарську комісію для "обмежено придатних" та можливі штрафи.

Також вони обговорять, за що Петра Порошенка відсторонили від засідань у Верховній Раді.

Нагадаємо, до 5 лютого обмежено придатні повинні пройти ВЛК. У випадку ігнорування, їм загрожує покарання у вигляді штрафу.

Також регламентний комітет ВРУ рекомендував відсторонити Порошенка від засідань на шість місяців. За це проголосували депутати ОПЗЖ за підтримки "Слуг народу".