Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 ноября, выступает в Европарламенте. Он подключился дистанционно.

Посмотреть выступление украинского лидера можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Выступление Зеленского в Европарламенте

Известно, что обращение главы государства посвящено 1000 дням полномасштабной войны в Украине, которая началась из-за российской агрессии.

Напомним, Зеленский продемонстрировал, что пережила Украину за тысячу дней полномасштабной войны с Россией.

Также сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к гражданам. Он подчеркнул, что украинцы борются за право на жизнь.