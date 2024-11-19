Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 ноября, выступает в Европарламенте. Он подключился дистанционно.
Посмотреть выступление украинского лидера можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Выступление Зеленского в Европарламенте
Известно, что обращение главы государства посвящено 1000 дням полномасштабной войны в Украине, которая началась из-за российской агрессии.
Напомним, Зеленский продемонстрировал, что пережила Украину за тысячу дней полномасштабной войны с Россией.
Также сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к гражданам. Он подчеркнул, что украинцы борются за право на жизнь.