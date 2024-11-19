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Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

19 ноября 2024 г. 12:25

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13:00Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

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12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

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12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

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10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

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09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

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08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
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23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

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22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

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20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

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17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

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12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

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12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

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10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

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09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

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08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
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23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

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22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

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20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

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17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 ноября, выступает в Европарламенте. Он подключился дистанционно.

Посмотреть выступление украинского лидера можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Выступление Зеленского в Европарламенте

Известно, что обращение главы государства посвящено 1000 дням полномасштабной войны в Украине, которая началась из-за российской агрессии.

Напомним, Зеленский продемонстрировал, что пережила Украину за тысячу дней полномасштабной войны с Россией.

Также сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к гражданам. Он подчеркнул, что украинцы борются за право на жизнь.

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12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

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10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Text

17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE