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Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

19 листопада 2024 р. 12:25

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12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

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12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

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10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

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09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

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08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

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23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

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22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Text

17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

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13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

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12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 листопада, виступає в Європарламенті. Він приєднався дистанційно.

Подивитися виступ українського лідера можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Виступ Зеленського в Європарламенті

Відомо, що звернення глави держави присвячене важливій віхі — тисячному дню великої війни в Україні, яка розпочалася з російської агресії.

Нагадаємо, Зеленський продемонстрував, що пережила Україна за тисячу днів повномасштабної війни з Росією.

Також сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до громадян. Він наголосив, що українці виборюють право на життя.

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12:20 Ще трішки тепла — синоптик Діденко дала прогноз на завтра

12:07 У Києві шахрай намагався видурити в комерсанта 700 тис. доларів

11:59 Удар РФ по Одесі — постраждала переважно молодь

11:58 У Держдепі США офіційно підтвердили дозвіл Україні бити по Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:49 Удар по Глухові — кількість загиблих зросла

11:34 ФОПи ризикують усім — податковий консультант розвіяв головні міфи

11:32 Флагман майбутнього — всі деталі про Samsung Galaxy S25 Ultra

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09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

Text

08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2024
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23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

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22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

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20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

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12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії