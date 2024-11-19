Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 листопада, виступає в Європарламенті. Він приєднався дистанційно.

Подивитися виступ українського лідера можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Виступ Зеленського в Європарламенті

Відомо, що звернення глави держави присвячене важливій віхі — тисячному дню великої війни в Україні, яка розпочалася з російської агресії.

Нагадаємо, Зеленський продемонстрував, що пережила Україна за тисячу днів повномасштабної війни з Росією.

Також сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до громадян. Він наголосив, що українці виборюють право на життя.