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Выступление Зеленского в Турции — прямая трансляция

Выступление Зеленского в Турции — прямая трансляция

15 мая 2025 г. 16:42

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В четверг, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию. Там он проводит пресс-конференцию — ожидаются важные заявления относительно возможного мирного урегулирования между Украиной и РФ.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Пресс-конференция Зеленского в Турции

В четверг, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, в Анкару, для встречи с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. А также для определения дальнейших дипломатических шагов Украины ради полного и безусловного прекращения огня, достижения устойчивого мира и обеспечения безопасности.

Вместе с Президентом Украины в Турции — делегация высокого уровня, которая может готовить необходимые решения.

Глава государства проводит пресс-конференцию в Турции по случаю переговоров между Украиной и Россией. Ожидаются важные заявления об условиях возможного мирного урегулирования, позиции Киева и реакции на действия Кремля.

Ранее мы информировали, что в Анкаре началась встреча Зеленского с Эрдоганом.

Также мы писали, что Зеленский обратился к российскому диктатору Владимиру Путину после того, как прибыл в Турцию.

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