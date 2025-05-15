Выступление Зеленского в Турции — прямая трансляция

В четверг, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию. Там он проводит пресс-конференцию — ожидаются важные заявления относительно возможного мирного урегулирования между Украиной и РФ.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Пресс-конференция Зеленского в Турции

В четверг, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, в Анкару, для встречи с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. А также для определения дальнейших дипломатических шагов Украины ради полного и безусловного прекращения огня, достижения устойчивого мира и обеспечения безопасности.

Вместе с Президентом Украины в Турции — делегация высокого уровня, которая может готовить необходимые решения.

Глава государства проводит пресс-конференцию в Турции по случаю переговоров между Украиной и Россией. Ожидаются важные заявления об условиях возможного мирного урегулирования, позиции Киева и реакции на действия Кремля.

Ранее мы информировали, что в Анкаре началась встреча Зеленского с Эрдоганом.

Также мы писали, что Зеленский обратился к российскому диктатору Владимиру Путину после того, как прибыл в Турцию.