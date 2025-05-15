Виступ Зеленського у Туреччині — пряма трансляція

У четвер, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини. Там він проводить пресконференцію — очікуються важливі заяви щодо можливого мирного врегулювання між Україною та РФ.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Пресконференція Зеленського у Туреччині

У четвер, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув у Туреччину, в Анкару, для зустрічі з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. А також задля визначення подальших дипломатичних кроків України заради повного й безумовного припинення вогню, досягнення стійкого миру та гарантування безпеки.

Разом із Президентом України в Туреччині – делегація високого рівня, яка може готувати необхідні рішення.

Глава держави проводить пресконференцію в Туреччині з нагоди переговорів між Україною та Росією. Очікуються важливі заяви щодо умов можливого мирного врегулювання, позиції Києва та реакції на дії Кремля.

Раніше ми інформували, що в Анкарі розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом.

Також ми писали, що Зеленський звернувся до російського диктатора Володимира Путіна після того, як прибув до Туреччини.