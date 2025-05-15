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Виступ Зеленського у Туреччині — пряма трансляція

Виступ Зеленського у Туреччині — пряма трансляція

15 травня 2025 р. 16:42

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Виступ Зеленського у Туреччині — пряма трансляція

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У четвер, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини. Там він проводить пресконференцію — очікуються важливі заяви щодо можливого мирного врегулювання між Україною та РФ.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Пресконференція Зеленського у Туреччині

У четвер, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув у Туреччину, в Анкару, для зустрічі з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. А також задля визначення подальших дипломатичних кроків України заради повного й безумовного припинення вогню, досягнення стійкого миру та гарантування безпеки.

Разом із Президентом України в Туреччині – делегація високого рівня, яка може готувати необхідні рішення.

Глава держави проводить пресконференцію в Туреччині з нагоди переговорів між Україною та Росією. Очікуються важливі заяви щодо умов можливого мирного врегулювання, позиції Києва та реакції на дії Кремля.

Раніше ми інформували, що в Анкарі розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом.

Також ми писали, що Зеленський звернувся до російського диктатора Володимира Путіна після того, як прибув до Туреччини.

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18:00 Стало відомо, чому Буданов не приїхав в Туреччину на переговори

17:55 Трамп назвав умову мирної угоди між Україною та Росією

17:51 Зеленський зробив заяву щодо поступок окупованими територіями

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона