Выступление Зеленского на саммите в Албании — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая прибыл в Албанию. Он примет участие в Саммите европейского политического сообщества (ЕРС).

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Зеленский на саммите в Албании

На фоне войны в Украине лидеры Европейского Союза и всех европейских стран, кроме России и Беларуси, встречаются в Тиране, чтобы обсудить будущее континента. Сегодня там проходит Саммит европейского политического сообщества.

По данным СМИ, на этой встрече ЕС обсудит ограничения для России. Европа рассматривает варианты давления на РФ, в частности полное торговое эмбарго.

Напомним, Зеленский прибыл в Албанию утром 16 мая. Он приехал сразу из Турции, где должны были состояться переговоры с российским диктатором, но Путин так и не приехал.

Несмотря на то украинский лидер 15 мая провел двусторонний разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поговорили о прекращении войны и возвращении пленных.