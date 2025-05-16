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Виступ Зеленського на саміті в Албанії — ефір Новини.LIVE

Виступ Зеленського на саміті в Албанії — ефір Новини.LIVE

16 травня 2025 р. 14:08

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Президент України Володимир Зеленський 16 травня прибув до Албанії. Він візьме участь у Саміті європейської політичної спільноти (ЕРС).

Головні заяви президента на саміті — дивіться в ефірі Новини.LIVE. 

Зеленський на саміті в Албанії

На тлі війни в Україні лідери Європейського Союзу і всіх європейських країн, окрім Росії та Білорусі, зустрічаються в Тирані, щоб обговорити майбутнє континенту. Сьогодні там проходить Саміт європейської політичної спільноти. 

За даними ЗМІ, на цій зустрічі ЄС обговорить обмеження для Росії. Європа розглядає варіанти тиску на РФ, зокрема повне торгове ембарго. 

Нагадаємо, Зеленський прибув до Албанії зранку 16 травня. Він приїхав одразу з Туреччини, де мали відбутися переговори з російським диктатором, але Путін так і не приїхав. 

Попри те український лідер 15 травня провів двосторонню розмову з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом. Вони поговорили про припинення війни та повернення полонених. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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