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Выступление Зеленского на саммите НАТО и итоги — Вечір.LIVE

Выступление Зеленского на саммите НАТО и итоги — Вечір.LIVE

24 июня 2025 г. 17:59

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Выступление Зеленского на саммите НАТО и итоги — Вечір.LIVE

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17:59 Выступление Зеленского на саммите НАТО и итоги — Вечір.LIVE

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13:24 НАТО готовит мощное заявление по Украине — эфир День.LIVE

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12:46 Зеленский и премьер Нидерландов делают заявления в Гааге — эфир

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11:03 В Нидерландах начался саммит НАТО — прямой эфир

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08:00 Саммит НАТО и военная помощь Украине — эфир Ранок.LIVE

Во вторник, 24 июня, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО. Впоследствии он поделился итогами первых встреч на саммите НАТО.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 24 июня.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
  • директор Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
  • адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции в 2014-2016 годах Татьяна Козаченко;
  • доктор экономических наук Игорь Липсиц;
  • журналист, медиаменеджер Евгений Киселев.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Европа разрабатывает концепцию сдерживания: фон дер Ляйен назвала дедлайн;
  • Украина может производить 8 млн дронов в год, но есть нюанс, — Зеленский;
  • Трамп жестко высказался об Израиле и Иране: "Они не знают, что, черт возьми, делают";
  • Генсек НАТО призвал победить Россию в гонке вооружений;
  • "Мы строим мост в НАТО": Рютте о будущем Украины в Альянсе;
  • США ответили на слухи о выходе из НАТО: что заявил посол;
  • Трамп сдвинул войну в Украине с мертвой точки, начав диалог с Путиным, — Рютте;
  • Выступление Зеленского на саммите НАТО.

Ранее мы информировали, что Зеленский подытожил результаты встреч на саммите НАТО.

Кроме того, он призвал союзников сохранить единство в оказании помощи Украине.

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