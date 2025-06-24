Выступление Зеленского на саммите НАТО и итоги — Вечір.LIVE

Во вторник, 24 июня, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО. Впоследствии он поделился итогами первых встреч на саммите НАТО.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 24 июня.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
- директор Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
- адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции в 2014-2016 годах Татьяна Козаченко;
- доктор экономических наук Игорь Липсиц;
- журналист, медиаменеджер Евгений Киселев.
О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Европа разрабатывает концепцию сдерживания: фон дер Ляйен назвала дедлайн;
- Украина может производить 8 млн дронов в год, но есть нюанс, — Зеленский;
- Трамп жестко высказался об Израиле и Иране: "Они не знают, что, черт возьми, делают";
- Генсек НАТО призвал победить Россию в гонке вооружений;
- "Мы строим мост в НАТО": Рютте о будущем Украины в Альянсе;
- США ответили на слухи о выходе из НАТО: что заявил посол;
- Трамп сдвинул войну в Украине с мертвой точки, начав диалог с Путиным, — Рютте;
- Выступление Зеленского на саммите НАТО.
Ранее мы информировали, что Зеленский подытожил результаты встреч на саммите НАТО.
Кроме того, он призвал союзников сохранить единство в оказании помощи Украине.