Выступление Зеленского на саммите НАТО и итоги — Вечір.LIVE

Во вторник, 24 июня, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО. Впоследствии он поделился итогами первых встреч на саммите НАТО.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 24 июня.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;

директор Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;

адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции в 2014-2016 годах Татьяна Козаченко;

доктор экономических наук Игорь Липсиц;

журналист, медиаменеджер Евгений Киселев.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Европа разрабатывает концепцию сдерживания: фон дер Ляйен назвала дедлайн;

Украина может производить 8 млн дронов в год, но есть нюанс, — Зеленский;

Трамп жестко высказался об Израиле и Иране: "Они не знают, что, черт возьми, делают";

Генсек НАТО призвал победить Россию в гонке вооружений;

"Мы строим мост в НАТО": Рютте о будущем Украины в Альянсе;

США ответили на слухи о выходе из НАТО: что заявил посол;

Трамп сдвинул войну в Украине с мертвой точки, начав диалог с Путиным, — Рютте;

Выступление Зеленского на саммите НАТО.

Ранее мы информировали, что Зеленский подытожил результаты встреч на саммите НАТО.

Кроме того, он призвал союзников сохранить единство в оказании помощи Украине.