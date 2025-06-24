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Виступ Зеленського на саміті НАТО та перші підсумки — Вечір.LIVE

Виступ Зеленського на саміті НАТО та перші підсумки — Вечір.LIVE

24 червня 2025 р. 17:59

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Виступ Зеленського на саміті НАТО та перші підсумки — Вечір.LIVE

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17:59 Виступ Зеленського на саміті НАТО та перші підсумки — Вечір.LIVE

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13:24 НАТО готує потужну заяву щодо України — ефір День.LIVE

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11:03 У Нідерландах розпочався саміт НАТО — прямий ефір

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08:00 Саміт НАТО та військова допомога Україні — ефір Ранок.LIVE

У вівторок, 24 червня, Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО. Згодом він поділився підсумками перших зустрічей на саміті НАТО.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 24 червня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
  • директор Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
  • адвокатка, громадська діячка, керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції у 2014–2016 роках Тетяна Козаченко;
  • доктор економічних наук Ігор Липсиць;
  • журналіст, медіаменеджер Євген Кисельов.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Європа розробляє концепцію стримування: фон дер Ляєн назвала дедлайн;
  • Україна може виробляти 8 млн дронів на рік, але є нюанс, — Зеленський;
  • Трамп жорстко висловився про Ізраїль та Іран: "Вони не знають, що, чорт забирай, роблять";
  • Генсек НАТО закликав перемогти Росію в гонці озброєнь;
  • "Ми будуємо міст до НАТО": Рютте про майбутнє України в Альянсі;
  • США відповіли на чутки про вихід з НАТО: що заявив посол;
  • Трамп зрушив війну в Україні з мертвої точки, розпочавши діалог із Путіним, — Рютте;
  • Виступ Зеленського на саміті НАТО.

Раніше ми інформували, що Зеленський підсумував результати зустрічей на саміті НАТО.

Крім того, він закликав союзників зберегти єдність у наданні допомоги Україні.

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17:51 З Ірану евакуювали громадян України — деталі операції від ГУР

17:44 Військові РФ відбирають плавзасоби у цивільних на півдні країни

17:39 Екстренер Мудрика зізнався, що ніколи не вірив у Михайла поза УПЛ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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