Виступ Зеленського на саміті НАТО та перші підсумки — Вечір.LIVE

У вівторок, 24 червня, Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО. Згодом він поділився підсумками перших зустрічей на саміті НАТО.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 24 червня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;

директор Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;

адвокатка, громадська діячка, керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції у 2014–2016 роках Тетяна Козаченко;

доктор економічних наук Ігор Липсиць;

журналіст, медіаменеджер Євген Кисельов.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Європа розробляє концепцію стримування: фон дер Ляєн назвала дедлайн;

Україна може виробляти 8 млн дронів на рік, але є нюанс, — Зеленський;

Трамп жорстко висловився про Ізраїль та Іран: "Вони не знають, що, чорт забирай, роблять";

Генсек НАТО закликав перемогти Росію в гонці озброєнь;

"Ми будуємо міст до НАТО": Рютте про майбутнє України в Альянсі;

США відповіли на чутки про вихід з НАТО: що заявив посол;

Трамп зрушив війну в Україні з мертвої точки, розпочавши діалог із Путіним, — Рютте;

Виступ Зеленського на саміті НАТО.

Раніше ми інформували, що Зеленський підсумував результати зустрічей на саміті НАТО.

Крім того, він закликав союзників зберегти єдність у наданні допомоги Україні.