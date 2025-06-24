Виступ Зеленського на саміті НАТО та перші підсумки — Вечір.LIVE

У вівторок, 24 червня, Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО. Згодом він поділився підсумками перших зустрічей на саміті НАТО.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 24 червня.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
- директор Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
- адвокатка, громадська діячка, керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції у 2014–2016 роках Тетяна Козаченко;
- доктор економічних наук Ігор Липсиць;
- журналіст, медіаменеджер Євген Кисельов.
Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Європа розробляє концепцію стримування: фон дер Ляєн назвала дедлайн;
- Україна може виробляти 8 млн дронів на рік, але є нюанс, — Зеленський;
- Трамп жорстко висловився про Ізраїль та Іран: "Вони не знають, що, чорт забирай, роблять";
- Генсек НАТО закликав перемогти Росію в гонці озброєнь;
- "Ми будуємо міст до НАТО": Рютте про майбутнє України в Альянсі;
- США відповіли на чутки про вихід з НАТО: що заявив посол;
- Трамп зрушив війну в Україні з мертвої точки, розпочавши діалог із Путіним, — Рютте;
- Виступ Зеленського на саміті НАТО.
Раніше ми інформували, що Зеленський підсумував результати зустрічей на саміті НАТО.
Крім того, він закликав союзників зберегти єдність у наданні допомоги Україні.